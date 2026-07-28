Что можно и нельзя делать в Кириков день 28 июля 2026 года

Ссориться и конфликтовать с близкими. Даже небольшая ссора может перерасти в затяжную обиду и испортить отношения надолго. В этот день слова и эмоции имеют особую силу, поэтому старайтесь сохранять мир в семье. 7 фраз, которые убивают любовь: чего никогда не стоит говорить партнеруНачинать новые проекты и важные дела. Считается, что начинания в этот день вряд ли принесут желаемый результат. Лучше составить план действий и приступить к его выполнению на следующий день. Смотреть на звездное небо ночью. Особенно опасно увидеть падающую звезду — в народе верили, что это знак, способный привлечь неприятности, болезни или даже потерю близкого человека. Жаловаться на жизнь и предаваться мрачным мыслям. Негативный настрой способен притянуть дополнительные трудности. Считалось, что после жалоб неприятностей становится только больше. Почему у меня ничего не получаетсяСовершать спонтанные покупки. Велик риск потратить деньги впустую и разочароваться в приобретениях. Крупные покупки лучше отложить на другой день. Оставлять детей без присмотра. Верили, что нечисть может пробраться в дом и напугать малышей, после чего они станут тревожными и капризными. Особенно опасно оставлять детей на улице. 7 фраз, которые нельзя говорить ребенкуУпотреблять алкоголь. Считалось, что спиртное может «отпугнуть» удачу. В день памяти мучеников рекомендовалось избегать шумных застолий и чрезмерного веселья. Женщинам — заниматься тяжелой работой и уборкой. Святая Улита покровительствует женщинам, поэтому им в этот день лучше избегать тяжелой работы, стирки и рукоделия. За непослушание Улита может наказать проблемами в отношениях. Как понять свое предназначение и найти любимое дело: пошаговое руководство от психолога, нумеролога и астрологаРаботать в поле. На Руси верили, что 28 июля в полях бесчинствуют полуденницы (полевые духи), которые насылают мороки на людей и могут наслать солнечный удар. Также считалось, что в поле можно встретить злого духа в обличье старухи или изможденной женщины. Купаться в открытых водоемах. Наши предки верили, что тот, кто окунется в озеро или реку с головой, уже никогда не выплывет, потому что русалки и водяной утянут его на дно. Исключение — дождевая вода: в ней купаться можно, это очищает от грехов.