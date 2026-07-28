Что можно и нельзя делать в Кириков день 28 июля 2026 года

28 июля 2026 года — особенная дата, когда переплетаются сразу несколько значимых событий: в этот день православная церковь чтит память святых мучеников Кирика и Иулитты (в народе — Улиты).
В народном календаре этот день прозвали «Кирики-мокродырики» — по приметам, в конце июля часто устанавливается сырая и дождливая погода. Однако 2026 год может преподнести свои сюрпризы, и наши предки оставили множество наблюдений, как провести этот день с пользой и избежать неприятностей.
Содержание:
ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ: 28 ИЮЛЯ 2026 ГОДАЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ: 28 ИЮЛЯ 2026 ГОДА НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ О ПОГОДЕ НА СЕГОДНЯ: 28 ИЮЛЯ 2026 ГОДАУ КОГО ИМЕНИНЫ СЕГОДНЯ: ИМЕНИННИКИ 28 ИЮЛЯКакой праздник сегодня: 28 июля 2026 годаКакой сегодня церковный православный праздник: 28 июля 2026 годаПраздники в мире сегодня: 28 июляНародные традиции сегодня: 28 июляИсторические события 28 июляКто из знаменитостей родился 28 июляКто такие мученики Кирик и ИулиттаКакая сегодня погода в Москве: 28 июля 2026 годаКакая сегодня погода в Питере: 28 июля 2026 года.
ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ: 28 ИЮЛЯ 2026 ГОДА.
Посвятить день семье. Совместное времяпрепровождение поможет укрепить отношения и создать теплую атмосферу в доме. Святая Улита считается покровительницей женщин и семейного благополучия, поэтому особенно важно окружить близких заботой и вниманием. Как понять, что муж изменяет: 5 верных признаковМужчинам — взять на себя бытовые заботы. В этот день мужчинам рекомендуется освободить любимых женщин от тяжелой работы, взяв на себя домашние хлопоты. Так вы почтите святую Улиту, которая покровительствует представительницам прекрасного пола. Как понять, на что обиделась девушкаВымыть окна и распахнуть их настежь. По поверьям, через чистые и открытые окна из дома уходит весь накопившийся негатив, а солнечный свет наполняет жилище чистой энергией. В день Кирика и Улиты солнце светит особенно ярко, и его лучи обладают целительной силой. 7 вещей, из-за которых уходит удачаЗаниматься заготовками и собирать урожай. Плоды, собранные в этот день, будут хорошо храниться зимой. В лесах активно появляются летние грибы (подберезовики, сыроежки) и созревает малина — их сушат, солят и варят варенье для долгого хранения. Проводить обряды на здоровье. Существует обычай умываться росой или водой из целебных источников, чтобы защититься от болезней на весь оставшийся год. Загадывать желания и избавляться от дурных привычек. Это удачный день для того, чтобы принять волевое решение и попытаться избавиться от вредных привычек. Можно загадывать даже самые смелые желания, но важно помнить: просить нужно только для себя. Наблюдать за погодой. День Кирика и Улиты считается хорошим предсказателем погоды на осень и зиму. Приметы погоды смотрите ниже.
ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ: 28 ИЮЛЯ 2026 ГОДА.
Ссориться и конфликтовать с близкими. Даже небольшая ссора может перерасти в затяжную обиду и испортить отношения надолго. В этот день слова и эмоции имеют особую силу, поэтому старайтесь сохранять мир в семье. 7 фраз, которые убивают любовь: чего никогда не стоит говорить партнеруНачинать новые проекты и важные дела. Считается, что начинания в этот день вряд ли принесут желаемый результат. Лучше составить план действий и приступить к его выполнению на следующий день. Смотреть на звездное небо ночью. Особенно опасно увидеть падающую звезду — в народе верили, что это знак, способный привлечь неприятности, болезни или даже потерю близкого человека. Жаловаться на жизнь и предаваться мрачным мыслям. Негативный настрой способен притянуть дополнительные трудности. Считалось, что после жалоб неприятностей становится только больше. Почему у меня ничего не получаетсяСовершать спонтанные покупки. Велик риск потратить деньги впустую и разочароваться в приобретениях. Крупные покупки лучше отложить на другой день. Оставлять детей без присмотра. Верили, что нечисть может пробраться в дом и напугать малышей, после чего они станут тревожными и капризными. Особенно опасно оставлять детей на улице. 7 фраз, которые нельзя говорить ребенкуУпотреблять алкоголь. Считалось, что спиртное может «отпугнуть» удачу. В день памяти мучеников рекомендовалось избегать шумных застолий и чрезмерного веселья. Женщинам — заниматься тяжелой работой и уборкой. Святая Улита покровительствует женщинам, поэтому им в этот день лучше избегать тяжелой работы, стирки и рукоделия. За непослушание Улита может наказать проблемами в отношениях. Как понять свое предназначение и найти любимое дело: пошаговое руководство от психолога, нумеролога и астрологаРаботать в поле. На Руси верили, что 28 июля в полях бесчинствуют полуденницы (полевые духи), которые насылают мороки на людей и могут наслать солнечный удар. Также считалось, что в поле можно встретить злого духа в обличье старухи или изможденной женщины. Купаться в открытых водоемах. Наши предки верили, что тот, кто окунется в озеро или реку с головой, уже никогда не выплывет, потому что русалки и водяной утянут его на дно. Исключение — дождевая вода: в ней купаться можно, это очищает от грехов.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ О ПОГОДЕ НА СЕГОДНЯ: 28 ИЮЛЯ 2026 ГОДА.
Липа начала желтеть — Осень будет раннейГромко стрекочут кузнечики — Сухая погодаВечерний туман — Утренний дождьЮжный ветер — Ясные и солнечные дниНет радуги после дождя — Установится хорошая погодаЖуки летают низко — Будет тепло и ясноБотва моркови поникла — Ожидаются сильные дождиДождь с утра — После обеда выглянет солнцеПтиц не слышно — Жди дождь и ветерГром сильно гремит — Скоро ливеньВосточный ветер — Затяжные дождиМного ягод — на рябине Суровая зима.
У КОГО ИМЕНИНЫ СЕГОДНЯ: ИМЕНИННИКИ 28 ИЮЛЯ.
28 июля свои именины празднуют: Агриппина, Василий, Владимир, Кирик, Матрона, Петр, Иулитта.
Какой праздник сегодня: 28 июля 2026 года.
Вторник, 28 июля 2026 года, — это удивительный калейдоскоп событий, где государственные памятные даты соседствуют с древними народными поверьями, а глобальные медицинские проблемы — с верой в чудеса и исполнение желаний.
Для России 28 июля — одна из ключевых духовных дат. В этот день отмечается День Крещения Руси, установленный в 2010 году. Дата выбрана не случайно: она совпадает с днем памяти святого равноапостольного князя Владимира. Именно в 988 году он принял христианство как государственную религию, что навсегда изменило ход истории восточных славян. Как гласит предание, перед венчанием с византийской царевной Анной князь чудесным образом прозрел, окончательно укрепившись в вере.
Какой сегодня церковный православный праздник: 28 июля 2026 года.
Собор Киевских святых, куда входят подвижники Киево-Печерской лавры, первые мученики и сама равноапостольная Ольга. Память мучеников Кирика и Иулитты — раннехристианских святых, пострадавших в Малой Азии. История трехлетнего мальчика Кирика, погибшего вместе с матерью за веру, потрясает своей трагичностью.
Однако помимо духовного, есть и сугубо светский, профессиональный праздник: День PR-специалиста. В 2003 году Минтруд России официально утвердил квалификационные характеристики этой профессии. Специалисты по связям с общественностью — это не просто мастера общения, а архитекторы репутации, строящие мосты между бизнесом, властью и обществом.
Праздники в мире сегодня: 28 июля.
Повестка 28 июля выходит далеко за пределы России. В 2026 году весь мир вновь обратит внимание на Всемирный день борьбы с гепатитом. Дата приурочена ко дню рождения нобелевского лауреата Баруха Бламберга, открывшего вирус гепатита B. Ежегодно эта болезнь уносит более 1,3 миллиона жизней, поэтому праздник служит напоминанием о важности вакцинации, ранней диагностики и безопасных медицинских процедур.
На контрасте с серьезной медицинской проблемой существуют более легкие и забавные даты:
День загадывания желаний: Считается, что мечты, загаданные сегодня, исполняются быстрее новогодних. Главное — искренность и благие намерения. День молочного шоколада: Сладкоежки могут насладиться любимым десертом с мягким сливочным вкусом. День аквапарка: Отличный повод провести время у воды в разгар лета.
Народные традиции сегодня: 28 июля.
В народной традиции 28 июля — праздник Кирика и Улиты (или «Матушки Улиты»). Наши предки верили, что в этот день солнце светит особенно ярко, и старались «впустить» этот свет в дом: мыли окна, избавлялись от хлама. Женщинам полагалось отдыхать, ведь работать в поле было строжайше запрещено — считалось, что там гуляет нечистая сила, а летние грозы («мокродырики») могут застать врасплох.
Исторические события 28 июля.
28 июля — дата, богатая на исторические вехи:
1741 год: Корабль Витуса Беринга достиг берегов Аляски.1914 год: Австро-Венгрия объявила войну Сербии, положив начало Первой мировой войне.1944 год: Освобождение Бреста от немецко-фашистских захватчиков.1964 год: Запуск американского зонда «Рейнджер-7», который передал первые детальные снимки Луны.1992 год: Образование Поисково-спасательной службы МЧС России.
Кто из знаменитостей родился 28 июля.
28 июля подарило миру множество талантов. Среди именинников: русский художник Александр Иванов, немецкая издательница и создательница журнала с выкройками Энне Бурда, легендарный актер и режиссер Владимир Басов, первая леди США Жаклин Кеннеди, а также современные российские актеры Юлия Меньшова и Максим Матвеев.
Кто такие мученики Кирик и Иулитта.
В православном церковном календаре 28 июля (по новому стилю) значится память сразу нескольких святых, но, пожалуй, одной из самых трогательных и трагических пар являются мученики Кирик и Иулитта. В этот день церковь вспоминает раннехристианских подвижников, пострадавших во времена жестоких гонений на последователей Христа. Их история — это не просто сухой агиографический факт, это повествование о материнской любви, несгибаемой вере и о том, как даже малый ребенок может явить миру пример мужества и верности своим убеждениям. В народной традиции на Руси этот день получил название праздника Кирика и Улиты, оброс множеством бытовых примет и поверий, тесно переплетаясь с земледельческим календарем и представлениями о силе света и чистоты.
Время и место: исторический контекст подвига.
Чтобы понять всю глубину трагедии, произошедшей с Кириком и Иулиттой, необходимо обратиться к исторической обстановке того времени. Святые жили на рубеже III и IV веков, в эпоху правления римского императора Диоклетиана. Этот период вошел в историю христианства как одно из самых масштабных и жестоких гонений. Диоклетиан, стремившийся восстановить былую мощь Римской империи и традиционные языческие культы, издал ряд эдиктов, направленных на искоренение новой религии. Христиане подвергались арестам, пыткам и казням, а их имущество конфисковывалось. В этой атмосфере страха и террора тысячи верующих либо отрекались от Христа, либо принимали мученическую смерть.
Действие жития святых Кирика и Иулитты разворачивается в Малой Азии, которая на тот момент являлась частью Римской империи. Конкретное место их происхождения и гибели часто указывается как город Иконий (современная турецкая провинция Конья) или город Тарс, однако в различных источниках могут встречаться разночтения. Важно другое: семья принадлежала к знатному роду. Иулитта была знатной вдовой, что подчеркивает ее социальное положение и имущественный статус, который, однако, не уберег ее от преследований, но, наоборот, сделал мишенью для властей.
Иулитта: мать и исповедница.
Иулитта (в славянской традиции часто называемая Улитой) предстает в житии как образцовая христианка, воспитавшая своего сына в духе веры. Оставшись вдовой, она посвятила свою жизнь воспитанию трехлетнего сына Кирика. Когда начались гонения, она не стала дожидаться, пока их схватят в родном городе. Понимая, что как знатная женщина она будет одной из первых, кого призовут к суду за отказ принести жертву языческим богам, Иулитта приняла решение бежать. Она покинула свой дом, взяла на руки маленького сына и, переодевшись в рубище нищенки, чтобы не привлекать внимания, отправилась в странствия. Целью ее пути был город Селевкия, где она надеялась укрыться от преследований.
Этот поступок характеризует Иулитту не просто как мать, заботящуюся о сохранении жизни ребенка, но и как стойкую исповедницу, которая не желала отрекаться от своей веры даже под угрозой смерти. Ее бегство было не трусостью, а стремлением сохранить дарованную Богом жизнь для себя и сына, чтобы продолжать служить Господу тайно. Однако замысел не удался. Их узнали, и по приказу правителя города, чье имя в различных источниках варьируется (часто упоминается некий Александр или Дометьян), мать с ребенком были схвачены и предстали перед судом.
На суде Иулитта вела себя с удивительным достоинством и смелостью. Ей предложили свободу и сохранение имущества в обмен на отречение от Христа и принесение языческой жертвы. Но она, как и многие мученики той эпохи, ответила категорическим отказом. Для нее вера была важнее земных благ и собственной жизни. Она исповедала себя христианкой и отказалась подчиниться воле мучителя. Именно эта твердость и стала причиной жестоких пыток, которым ее подвергли. Правитель, разгневанный ее непокорностью, приказал бить ее палками и пытать, надеясь сломить волю женщины. Однако Иулитта оставалась непоколебимой, повторяя, что готова принять любые страдания ради Господа.
Кирик: трехлетний свидетель истины.
Самая трогательная и ужасная часть жития связана с маленьким Кириком. Ему было всего три года, возраст, в котором дети обычно находятся под полной опекой матери и не осознают всей серьезности происходящих событий. Однако этот случай уникален в истории христианских мучеников. Согласно житию, во время истязаний матери мальчик находился рядом. На протяжении всего суда он видел страдания своей матери, но не плакал и не просил пощады.
Когда правитель попытался воздействовать на Иулитту через материнские чувства, угрожая жестоко расправиться с ребенком, Кирик, увидев мучения матери, вырвался из рук тех, кто его удерживал, и побежал к ней. Маленький ребенок, не способный еще до конца понимать всю сложность богословских споров, тем не менее, обладал чистым сердцем и, как повествует предание, воскликнул, что он тоже христианин и не боится смерти. Этот детский поступок, полный отваги и веры, привел мучителя в ярость. Не зная пощады и не видя границ жестокости, правитель схватил трехлетнего мальчика и сбросил его с каменного помоста вниз. Ребенок разбился насмерть, приняв мученическую кончину раньше своей матери.
В житийной литературе этот эпизод имеет огромное символическое значение. Он показывает, что в христианстве важны не возраст и не ученость, а чистота сердца и готовность следовать за Христом даже до смерти. Кирик стал первым святым, прославленным в лике мучеников, пострадавшим в столь юном возрасте.
Усекновение главы Иулитты и обретение мощей.
После гибели сына Иулитта, лишившаяся самого дорогого, не сломалась и не прокляла своих мучителей. Напротив, она возблагодарила Бога за то, что Он удостоил ее сына небесного венца и принял его душу в Свои чертоги. Видя, что никакие пытки не могут поколебать ее веру, правитель вынес ей смертный приговор. Иулитта была обезглавлена мечом, разделив участь миллионов мучеников первых веков христианства.
Тела матери и сына были тайно погребены благочестивыми женщинами, прислуживавшими в доме правителя, либо рабынями, которые рисковали жизнью, чтобы предать тела земле по христианскому обычаю. Это было обычной практикой в те времена, так как тела казненных часто бросали на съедение зверям, лишая их погребения. Однако христиане всегда стремились сохранить останки своих братьев и сестер во Христе.
Спустя некоторое время, в период правления императора Константина Великого, когда гонения прекратились и христианство стало легальной религией, мощи мучеников были обретены и с почестями перезахоронены. Над их могилой был воздвигнут христианский храм. Позже, в VI веке, часть мощей святых была перенесена в Константинополь, который стал центром почитания многих раннехристианских святых. Так останки бесстрашных мучеников обрели покой, а их имена стали известны во всем христианском мире.
Почитание на Руси и народные традиции.
На Руси святые мученики Кирик и Иулитта пользовались большой любовью и уважением. Особое народное почитание они обрели под именами Кирика и Улиты. В крестьянском быту их почитали как покровителей семьи и материнства. Считалось, что они могут защитить детей от болезней и напастей. Именно поэтому в день их памяти часто служились молебны о здравии детей, а матери молились этим святым о даровании сил в воспитании.
Народный календарь, тесно переплетенный с церковными датами, придал этому дню особые приметы, связанные с началом страды. 28 июля в народе называли «Кирики-мокродырики» или «Кирик и Улита». Это прозвище связано с тем, что в этот период лета на Руси часто случались дожди и грозы, которые могли застать крестьян врасплох во время сенокоса или жатвы. В эти дни строго наказывалось работать в поле. Люди верили, что в поле в этот день гуляет нечистая сила, а внезапные молнии могут покарать того, кто ослушается запрета. Поэтому крестьяне старались закончить все дела до полудня, а после обеда отдавали предпочтение отдыху.
Женщины особенно почитали день святой Улиты, называя ее «Матушкой Улитой» и считая своей заступницей. Им полагалось в этот день хорошо отдохнуть, заняться уборкой в доме и, по поверьям, обязательно вымыть окна, чтобы впустить в избу яркий солнечный свет, который, как считалось, в этот день обладает особой очистительной силой. В народном сознании образ святой Улиты сливался с образом матери-заступницы, которая оберегает семью от зла, подобно тому, как она оберегала своего сына.
Символизм и иконография.
Иконописный образ святых мучеников Кирика и Иулитты весьма узнаваем. На иконах Иулитта изображается в виде взрослой женщины, одетой в длинные одежды — хитон и мафорий (покрывало), что указывает на ее вдовий статус. В руках она обычно держит крест как символ своей веры и мученичества. Кирик изображается как маленький мальчик, сидящий на руках у матери или стоящий рядом с ней. В некоторых иконографических вариантах он может держать в руках свиток, что подчеркивает его просвещенность через страдание.
Символизм этой иконы для христианских семей огромен. Она напоминает о том, что вера не зависит от возраста, что любовь к Богу сильнее страха смерти, а материнская любовь, направленная к Богу, способна преодолеть любые испытания. Кирик и Иулитта стали покровителями семьи, материнства и детства, к которым обращаются с молитвами о защите и заступничестве перед Господом.
Память и значение для современного мира.
История Кирика и Иулитты, несмотря на свою древность, не теряет своей актуальности и в XXI веке. Она является ярким примером того, что настоящая вера требует мужества и готовности к самопожертвованию. В современном мире, где часто на первый план выходят материальные ценности и комфорт, подвиг этих святых напоминает о высоких моральных ориентирах, о верности долгу и о том, что жизнь человека, отданная во имя любви и правды, обретает вечную ценность.
Память Кирика и Иулитты также подчеркивает важность семьи и преемственности поколений. Иулитта воспитала сына в страхе Божьем, и этот воспитательный подвиг принес свои плоды — мальчик нашел в себе силы исповедать веру перед лицом смерти. Их пример вдохновляет родителей уделять больше внимания духовному воспитанию своих детей. Кроме того, эта история — свидетельство того, что в христианстве нет второстепенных людей. Спасается не только взрослый, осознанно пришедший к вере, но и ребенок, чье сердце открыто для Божественной благодати.
В православной традиции существует множество храмов, освященных в честь этих святых. Верующие, приходя к их иконам, просят о помощи в воспитании детей, об избавлении от болезней, о вразумлении заблудших и, конечно же, о даровании терпения и мужества в собственных жизненных испытаниях. Мученики Кирик и Иулитта показывают нам, что истинная сила духа не знает границ возраста, а любовь к Богу и ближнему является самой надежной защитой от любых бурь житейского моря. Их житие остается одним из самых пронзительных и трагичных, но одновременно светлых свидетельств о победе духа над плотью, света над тьмой и жизни вечной над смертью временной.
Какая сегодня погода в Москве: 28 июля 2026 года.
Воздух прогреется до 27 градусов, облачно, дожди.
Какая сегодня погода в Питере: 28 июля 2026 года.
Воздух прогреется до 20 градусов, дожди.
Топ-7 предсказаний Владимира Жириновского.