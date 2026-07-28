Календарь на 28 июля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Совпадает с церковным Днем памяти мученика Кирика и мученицы Иулитты. На Руси верили, что в этот праздник солнце светит особенно ярко и его лучи обладают целительной силой. Женщины особо почитали Матушку Улиту, считая ее своей заступницей и покровительницей. В этот день не принято было усердствовать в работе — тяжелый труд не приветствовался. А вот выходить в поле и вовсе считалось опасным: по народным поверьям, в самую нестерпимую жару на земле бесчинствует нечистая сила, которая может навредить человеку. Поэтому крестьяне старались провести день спокойно, помолиться святым и, по возможности, отдохнуть от забот. Считалось, что особенно хорошо в этот день умыться утренней росой — тогда здоровье и красота останутся на весь год.