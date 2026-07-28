Старики-затейники: «На деревню дедушке 2» лидирует в российском прокате

Интереса к «Ее личному аду» оказалось даже меньше, чем к «Обсессии», которая в российском прокате уже два месяца, но до сих пор чувствует себя вполне уверенно. За выходные ужастик о маниакальной зависимости заработал 16 млн рублей, которые обеспечили ему шестую строчку рейтинга. Это далеко от сборов лидеров проката, но «Обсессия» обошла их по другим показателям. У нее самая высокая средняя заполняемость зала среди официальных релизов (13 человек на сеанс) и самые высокие средние сборы на сеанс (7538 рублей).