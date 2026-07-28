Старики-затейники: «На деревню дедушке 2» лидирует в российском прокате

Третья часть «Холопа» спустя семь недель проката преодолела отметку в миллиард рублей по общим сборам, по данным ЕАИС. По итогам выходных она принесла кассе 38 млн рублей и заняла четвертую строчку бокс-офиса. Лидерство удерживает продолжение комедии «На деревню дедушке». У фильма — 76 млн рублей за уикенд. А лучшей новинкой выходных стал приключенческий фильм «Мой дикий друг. Возвращение домой»: 27 млн рублей и пятая строчка рейтинга.
Один дед хорошо, а два лучше.
Семейная комедия «На деревню дедушке 2» удерживает лидерство в российском прокате вторую неделю подряд. За выходные она заработала 76 млн рублей. Если сравнивать с первой частью истории, то старт у продолжения ниже. Фильм 2025 года дебютировал в прокате с результатом 142 млн рублей за выходные, а во второй уикенд собрал еще 102 млн рублей. При этом продолжение вышло с усиленным актерским составом: к герою Юрия Стоянова присоединился персонаж Федора Добронравова. По сюжету два дедушки в их исполнении начинают конкурировать за любовь и внимание внука Владика.
Крепко держится в топе биографический фильм о жизни и творчестве Майкла Джексона. За уикенд он заработал еще 57 млн рублей. В общей сложности за девять недель отечественного кинопроката «Майкл» собрал больше 2 млрд рублей.
Еще один миллиардер — «Холоп 3». Долгожданный рубеж история о перевоспитании избалованных мажоров Клима Шипенко преодолела лишь спустя семь недель. За выходные фильм пополнил кассу еще на 38 млн рублей и занял четвертую строчку рейтинга.
Обогнали «Холопа» «Зловещие мертвецы». Новая часть франшизы с подзаголовком «Пекло» вышла в отечественный кинопрокат 16 июля. На ее счету 137 млн рублей. Из них 43 млн — за минувшие выходные.
Успех хоррора в прокате объясняется не только интересом поклонников жанра, но и узнаваемостью франшизы — новая картина продолжает вселенную «Зловещих мертвецов» и стала ее шестой частью. В центре сюжета — Элис, которая после трагической гибели мужа приезжает в загородный дом его семьи, чтобы вместе с близкими супруга разделить утрату. Родственники явно недолюбливают девушку и обвиняют ее в трагедии. Обстановка накаляется, когда все они один за другим становятся одержимыми демонами.
У страха цифры невелики.
Лучшей новинкой в кино стал приключенческий фильм «Мой дикий друг. Возвращение домой». Соперничать с лидерами проката история не смогла и в итоге заняла только пятую строчку бокс-офиса с 27 млн рублей за выходные.
По сюжету школьник Саша снова встречает своего друга — лиса по кличке Рыжий. Подросток узнает, что семью его четвероногого приятеля — лисицу и лисят — похитил передвижной зоопарк. Чтобы вернуть диких животных в родной лес, Саша отправляется в опасное путешествие, которое становится для него не только испытанием на смелость, но и важным этапом взросления. В дороге у школьника появляется подруга Катя, которая помогает ему в этой авантюре.
Еще одна новинка выходных — триллер «Ее личный ад» датского режиссера Николаса Виндинга Рефна. Его героиня — молодая актриса Эль — приезжает в мегаполис ради съемок в новой картине, продюсированием которой занимается ее отец. Выясняется, что город держит в страхе серийный маньяк по прозвищу Кожаный человек. Эль становится случайной свидетельницей совершенного им убийства. Здесь же она встречает американского солдата Кея, который ищет свою дочь, к пропаже которой может быть причастен всё тот же Кожаный человек.
Впервые фильм показали на Каннском кинофестивале, где он был встречен 12-минутными овациями. Российский зритель оказался не так благосклонен. Фильм собрал всего 7 млн рублей и смог добраться лишь до 10-й строчки бокс-офиса.
Интереса к «Ее личному аду» оказалось даже меньше, чем к «Обсессии», которая в российском прокате уже два месяца, но до сих пор чувствует себя вполне уверенно. За выходные ужастик о маниакальной зависимости заработал 16 млн рублей, которые обеспечили ему шестую строчку рейтинга. Это далеко от сборов лидеров проката, но «Обсессия» обошла их по другим показателям. У нее самая высокая средняя заполняемость зала среди официальных релизов (13 человек на сеанс) и самые высокие средние сборы на сеанс (7538 рублей).