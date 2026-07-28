Семь раз отмерь, один — залей: бензоколонки стали музейными экспонатами

Бензинозаправочные станции стали появляться на Каланчевской, Лялиной, Манежной, Театральной площадях. Из старых советских заправок сегодня сохранилась только АЗС на Волхонке. Ее история по сей день окутана легендами и мифами. Например, говорят, что это часть гигантского комплекса Дворца Советов, который должны были построить на месте взорванного в 1931 году Храма Христа Спасителя. Или — что проектировал заправку один из главных мастеров сталинской архитектуры Алексей Душкин. Но это не так. АЗС построили почти сразу после войны, в 1946-м, по проекту Александра Зайцева. Сейчас это последняя действующая станция, которая заправляет автопарк ФСО.