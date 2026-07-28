Семь раз отмерь, один — залей: бензоколонки стали музейными экспонатами

Музей архитектуры имени А. В. Щусева оригинально отреагировал на актуальные новости — открыл выставку «АЗС. Архитектура заправочных станций». Проект демонстрирует столетнюю историю — от утилитарной будки до футуристического арт-объекта. «Известия» первыми изучили экспозицию из 300 уникальных артефактов и выяснили, зачем бензин продавали в аптеках, какие легенды хранит старая АЗС на Волхонке и как привычные бензоколонки превратились в памятники инженерной мысли.
Как в России появились автозаправки.
Совместный проект Музея архитектуры имени А. В. Щусева и Музея транспорта Москвы построен как путешествие по столетней истории отечественных АЗС. На трех этажах флигеля «Руина» собраны сотни экспонатов — архивные документы, чертежи, макеты, фотографии, произведения живописи и редкое оборудование, позволяющие проследить, как менялись не только заправочные станции, но и представления об их месте в городском пространстве.
— Около года мы провели в архивах и библиотеках, чтобы развенчать устоявшиеся мифы и в очередной раз удостовериться в том, насколько исторический цикл поступательно спиралеобразен, — рассказала куратор выставки Ольга Шурыгина. — Интерес к АЗС, на первый взгляд, неочевиден. Кажется, что это очень маргинальный объект, который странно изучать. Архитектура автозаправочных станций не входит в учебники, куда включили, например, гаражи. Но она вписывается в большую историю архитектуры нашей страны.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
В проекте семь хронологических разделов. Старт маршрута — на первом этаже в зоне «Начало эры автомобиля», где представлены топливные насосы и раритетные колонки 1910-х годов от американских производителей S. F. Bowser & Company и Gilbert & Barker.
— Бензин появился раньше, чем автомобиль, и его продавали в аптеках как техническую жидкость для обезжиривания, — рассказала куратор. — Потом появились бидоны побольше, в которые вставлялся насос. Затем решили, что машина должна приезжать к бензину, а не бензин к ней. И вот в 1926 году, 100 лет назад, возникает идея строить в Москве первые колонки для заправки автомобиля. Началось развитие архитектурной мысли.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
Бензинозаправочные станции стали появляться на Каланчевской, Лялиной, Манежной, Театральной площадях. Из старых советских заправок сегодня сохранилась только АЗС на Волхонке. Ее история по сей день окутана легендами и мифами. Например, говорят, что это часть гигантского комплекса Дворца Советов, который должны были построить на месте взорванного в 1931 году Храма Христа Спасителя. Или — что проектировал заправку один из главных мастеров сталинской архитектуры Алексей Душкин. Но это не так. АЗС построили почти сразу после войны, в 1946-м, по проекту Александра Зайцева. Сейчас это последняя действующая станция, которая заправляет автопарк ФСО.
История АЗС на страницах «Известий» и в кино.
Второй этаж посвящен эволюции архитектурной мысли — от первых проектов 1920-х до типовых станций послевоенного периода. Здесь можно узнать, как утилитарная будка оператора постепенно превратилась в сложный советский авангард и футуристический постмодерн. На стендах представлены образцы редчайшей графики станций 1926−1928 годов, чертежи проектировщика Михаила Минкуса.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
Выставочные стенды бережно хранят и газетные хроники конца прошлого века. Летом 1999 года на первой полосе «Известий» появился заголовок «Топливный кризис доверия». Поводом стало отклонение Госдумой законопроекта о новом налоге на автозаправочные станции, что, по прогнозам, грозило подорожанием бензина. Спустя месяц, издание выпустило еще один резонансный материал — «Дырявый бак России», где причиной стремительного роста цен на горючее называли отсутствие рынка нефтепродуктов. Эти архивные вырезки бьют наотмашь своей злободневностью, стирая грань между музейным прошлым и реальностью.
История автозаправок нашла отражение и в фотографии. Среди экспонатов — снимок Лили Брик, музы Владимира Маяковского, рядом с автомобилем Renault и заправочным шлангом в руках.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
Экспозиция исследует историю АЗС и в кинематограе. Легендарная комедия «Королева бензоколонки» (1962) с Надеждой Румянцевой не только показала будничную работу заправщицы, но и превратила саму станцию в полноценного героя повествования. Снимать на реально действующей точке запретили пожарные — кинооборудование тех лет искрило и не соответствовало технике безопасности. В итоге бутафорскую копию построили по соседству с настоящими колонками. Для съемок картины «Невероятные приключения итальянцев в России» Эльдар Рязанов тоже сделал копию бензоколонки, которую затем эффектно взорвал в кадре. И вот уже благодаря кино АЗС превратились из простого технического объекта в символ эпохи, ставший частью массовой культуры.
Отдельный раздел посвящен советскому детству. Кураторы собрали коллекцию игрушек 1950−1990-х годов — раритетные миниатюрные копии бензовозов, игрушечные заправочные станции и крошечные топливораздаточные колонки.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
Организаторы надеются, что выставка поможет по-новому взглянуть на автозаправочные станции — как на часть архитектурного наследия XX века. Выставка будет работать до 25 октября 2026 года.