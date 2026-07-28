Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России зафиксировали минимальную заболеваемость острым гепатитом B

В Роспотребнадзоре также сообщили о росте числа обследований на гепатит С.

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Минимальная за всю историю наблюдений заболеваемость острым гепатитом B зафиксирована в РФ по итогам 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Благодаря программе вакцинопрофилактики и комплексу противоэпидемических мер в Российской Федерации достигнуты значительные успехи в борьбе с острым гепатитом В (ОГВ) и в 2025 году зарегистрирована минимальная за всю историю наблюдений заболеваемость — 0,25 на 100 тыс. населения. С учетом того, что гепатит D может существовать только в сочетании с вирусом гепатита В, вакцинация против гепатита В одновременно обеспечивает и защиту от гепатита D», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что заболеваемость острым вирусным гепатитом С (ОГС) в последнее время оставалась стабильной и составляла 0,9 — 1,0 случаев на 100 тыс. населения. Вместе с тем, отмечается сохранение высокого уровня заболеваемости хроническими формами вирусных гепатитов, среди которых преобладает хронический гепатит С. Вакцина против гепатита С в настоящее время не разработана, что связано с высокой изменчивостью вируса. При этом противовирусные препараты позволяют полностью излечивать гепатит С более чем в 95% случаев, уточнили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также отметили, что ежегодно количество людей, которые проходят обследование на вирусный гепатит С в Российской Федерации, растет. Так, в 2025 году обследованы более 27 млн человек, что почти на 11% больше, чем в 2024 году. В ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработаны и производятся высокоточные наборы реагентов, позволяющие проводить комплексную диагностику вирусных гепатитов: первичный скрининг, определение генотипа для выбора правильной терапии, а также определение вирусной нагрузки для оценки эффективности выбранного лечения.

Кроме того, в 2025 году в рамках федерального проекта «Санитарный щит» были разработаны и зарегистрированы быстрые LAMP-тесты на гепатиты B и C, которые позволяют получить результат за 30−40 минут.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше