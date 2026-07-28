В России зафиксировали минимальную заболеваемость острым гепатитом B

В ведомстве добавили, что заболеваемость острым вирусным гепатитом С (ОГС) в последнее время оставалась стабильной и составляла 0,9 — 1,0 случаев на 100 тыс. населения. Вместе с тем, отмечается сохранение высокого уровня заболеваемости хроническими формами вирусных гепатитов, среди которых преобладает хронический гепатит С. Вакцина против гепатита С в настоящее время не разработана, что связано с высокой изменчивостью вируса. При этом противовирусные препараты позволяют полностью излечивать гепатит С более чем в 95% случаев, уточнили в Роспотребнадзоре.