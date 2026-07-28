В России зафиксировали минимальную заболеваемость гепатитом B в 2025 году

В ведомстве добавили, с учетом того, что гепатит D может существовать только в сочетании с вирусом гепатита В, вакцинация против гепатита В одновременно обеспечивает и защиту от гепатита D. При этом заболеваемость острым вирусным гепатитом С в последнее время оставалась стабильной и составляла 0,9 — 1,0 случаев на 100 тысяч населения. Вместе с тем отмечается сохранение высокого уровня заболеваемости хроническими формами вирусных гепатитов, среди которых преобладает хронический гепатит С.