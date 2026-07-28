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В России зафиксировали минимальную заболеваемость гепатитом B в 2025 году

Заболеваемость гепатитом B в 2025 году составила 0,25 на 100 тысяч человек.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Минимальная за всю историю заболеваемость гепатитом B была зарегистрирована в России в 2025 году, показатель составил 0,25 на 100 тысяч населения, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается 28 июля.

«Благодаря программе вакцинопрофилактики и комплексу противоэпидемических мер в Российской Федерации достигнуты значительные успехи в борьбе с острым гепатитом В и в 2025 году зарегистрирована минимальная за всю историю наблюдений заболеваемость — 0,25 на 100 тысяч населения», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, с учетом того, что гепатит D может существовать только в сочетании с вирусом гепатита В, вакцинация против гепатита В одновременно обеспечивает и защиту от гепатита D. При этом заболеваемость острым вирусным гепатитом С в последнее время оставалась стабильной и составляла 0,9 — 1,0 случаев на 100 тысяч населения. Вместе с тем отмечается сохранение высокого уровня заболеваемости хроническими формами вирусных гепатитов, среди которых преобладает хронический гепатит С.

«Вакцина против гепатита С в настоящее время не разработана, что связано с высокой изменчивостью вируса. При этом противовирусные препараты позволяют полностью излечивать гепатит С более чем в 95% случаев», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработаны и производятся высокоточные наборы реагентов, позволяющие проводить комплексную диагностику вирусных гепатитов: первичный скрининг, определение генотипа для выбора правильной терапии, а также определение вирусной нагрузки для оценки эффективности выбранного лечения.

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