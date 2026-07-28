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Роналду и Анри объединились на съёмках: звёздный дуэт в новом сериале

Форвард саудовского «Аль-Насра» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду запустил производство драматического сериала о британском футболе.

Форвард саудовского «Аль-Насра» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду запустил производство драматического сериала о британском футболе. Как информирует The Sun, 41-летний спортсмен выступит в качестве исполнительного продюсера и появится в кадре.

Проект под названием «Day 1s» создаётся на студии UR•Marv, которую Роналду основал вместе с режиссёром Мэттью Воном, известным по фильмам о «Людях Икс» и франшизе Kingsman. В основу сценария легла идея реального футбольного агента Даррена Дейна.

Главным героем станет вымышленный футбольный агент Стэнли Далтон. Роль исполнит обладатель «Золотого глобуса» Дэмиэн Льюис, известный по сериалам «Родина» и «Миллиарды». Вместе с Роналду в съёмках примет участие бывший форвард «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри, чьим агентом в реальной жизни является Даррен Дейн.

В проекте также задействованы британский рэпер Дэйв и новичок Карлотта Беннетт. Сообщается, что съёмки уже стартовали на стадионе «Хайв» клуба «Барнет» в северо-западном Лондоне.

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