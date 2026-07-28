ТАСС: Самолет Зеленского по пути в США приземлился на бывшей базе британских ВВС

Самолет украинского президента Владимира Зеленского по пути в Вашингтон приземлился в британском аэропорту Борнмут, который в прошлом являлся базой королевских ВВС. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Европейского союза.
— Украинский самолет, вылетев из Молдавии в Соединенные Штаты, сделал промежуточную посадку в Борнмунте. Потом он продолжил полет в Вашингтон, — цитирует собеседника агентство.
Он уточнил, что британский аэропорт находится примерно в 172 километрах от Лондона.
Ранее новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем пообещал отправить войска на Украину после окончания конфликта. По его словам, новое правительство страны выполнит все обязательства перед Киевом, включая отправку военного контингента.
Также Бернем заявлял, что у Владимира Зеленского не должно возникать сомнений в позиции Соединенного Королевства. Он говорил, что планирует провести личные переговоры с главой Украины, чтобы подтвердить готовность Британии к дальнейшему сотрудничеству.