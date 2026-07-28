ТАСС: Самолет Зеленского по пути в США приземлился на бывшей базе британских ВВС

Также Бернем заявлял, что у Владимира Зеленского не должно возникать сомнений в позиции Соединенного Королевства. Он говорил, что планирует провести личные переговоры с главой Украины, чтобы подтвердить готовность Британии к дальнейшему сотрудничеству.