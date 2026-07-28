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Пентагон признал отставание США от конкурентов в производстве дронов

Метц: США находятся на самом раннем этапе создания индустрии беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Соединённые Штаты серьёзно отстают от других стран в производстве беспилотных аппаратов. Такое признание сделал руководитель программы беспилотных систем Пентагона Трэвис Метц.

«Представитель Пентагона, которому поручено создание американской индустрии беспилотников, заявил в понедельник, что США все еще находятся на самом раннем и самом сложном этапе этого пути», — информирует агентство Reuters.

Метц сообщил, что в рамках программы американского оборонного ведомства к началу 2027 года будет заказано менее 200 тысяч беспилотников. При этом на финансирование программы выделено более миллиарда долларов.

При этом ранее речь шла о том, что Пентагон собирается создать запас из сотен тысяч дронов-камикадзе. Осуществить свой план военное ведомство планирует уже к 2027 году.

Напомним, США отказались от украинских технологий в борьбе с дронами.

Ранее сообщалось, что США потеряли 20% БПЛА MQ-9 Reaper в операции против Ирана.

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