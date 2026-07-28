Пентагон признал отставание США от конкурентов в производстве дронов

Соединённые Штаты серьёзно отстают от других стран в производстве беспилотных аппаратов. Такое признание сделал руководитель программы беспилотных систем Пентагона Трэвис Метц.
Метц сообщил, что в рамках программы американского оборонного ведомства к началу 2027 года будет заказано менее 200 тысяч беспилотников. При этом на финансирование программы выделено более миллиарда долларов.
При этом ранее речь шла о том, что Пентагон собирается создать запас из сотен тысяч дронов-камикадзе. Осуществить свой план военное ведомство планирует уже к 2027 году.
Напомним, США отказались от украинских технологий в борьбе с дронами.
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