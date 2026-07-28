Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расстрелял всю семью и покончил с собой: в сгоревшем доме в США найдены тела шестерых детей

В Мичигане мужчина убил жену, шесть детей и покончил с собой.

Источник: Комсомольская правда

Тела шести детей и двух взрослых обнаружили в частном доме в американском штате Мичиган. Как выяснила полиция, мужчина застрелил всех членов своей семьи. Он убил жену, двух приемных и четырех родных детей. Затем мужчина покончил с собой. Об этом проинформировал в ходе пресс-конференции капитан офиса шерифа округа Оттава Джейк Спаркс.

«Смерть Аманды (жены) и шестерых детей была квалифицирована как убийство», — сказал глава офиса шерифа.

Известно, что тела нашли в сгоревшем частном доме. Погибшим детям было от 5 до 15 лет. Как отмечается, среди них двое детей были приемными. Пожар был устроен умышленно, оповестил Джейк Спаркс.

Ранее два человека погибли при стрельбе в американском Сиэтле. ЧП произошло в центре развлечений и искусств.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше