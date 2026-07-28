Расстрелял всю семью и покончил с собой: в сгоревшем доме в США найдены тела шестерых детей

Тела шести детей и двух взрослых обнаружили в частном доме в американском штате Мичиган. Как выяснила полиция, мужчина застрелил всех членов своей семьи. Он убил жену, двух приемных и четырех родных детей. Затем мужчина покончил с собой. Об этом проинформировал в ходе пресс-конференции капитан офиса шерифа округа Оттава Джейк Спаркс.