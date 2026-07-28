Расстрелял всю семью и покончил с собой: в сгоревшем доме в США найдены тела шестерых детей

Тела шести детей и двух взрослых обнаружили в частном доме в американском штате Мичиган. Как выяснила полиция, мужчина застрелил всех членов своей семьи. Он убил жену, двух приемных и четырех родных детей. Затем мужчина покончил с собой. Об этом проинформировал в ходе пресс-конференции капитан офиса шерифа округа Оттава Джейк Спаркс.
«Смерть Аманды (жены) и шестерых детей была квалифицирована как убийство», — сказал глава офиса шерифа.
Известно, что тела нашли в сгоревшем частном доме. Погибшим детям было от 5 до 15 лет. Как отмечается, среди них двое детей были приемными. Пожар был устроен умышленно, оповестил Джейк Спаркс.
Ранее два человека погибли при стрельбе в американском Сиэтле. ЧП произошло в центре развлечений и искусств.