Араз Агаларов впервые вышел в свет с супругой, которая моложе него на 43 года

В июне Эмин Агаларов публично высказался о личной жизни своего отца Араза Агаларова. Весной появились слухи о его бракосочетании с 27-летней Аленой Ивановой из Саратова. Араз Агаларов ранее состоял в браке с Ириной Агаларовой более 40 лет, в котором родились Эмин и его сестра Шейла. Эмин Агаларов признался, что не обсуждал эту тему с отцом напрямую.