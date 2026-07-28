Араз Агаларов впервые вышел в свет с супругой, которая моложе него на 43 года

В Баку на курорте Sea Breeze проходит фестиваль Эмина Агаларова Dream Fest. В третий день мероприятия 70-летний бизнесмен Араз Агаларов вышел в свет с 27-летней женой Аленой. Это стало первым совместным выходом пары. Их фото появилось в соцсетях.
Предприниматель позировал с супругой за столиком. Его избранница надела платье с глубоким вырезом и открытой спиной. Сам Агаларов выбрал футболку-поло.
Примечательно, что на вечере была замечена и его бывшая супруга.
В июне Эмин Агаларов публично высказался о личной жизни своего отца Араза Агаларова. Весной появились слухи о его бракосочетании с 27-летней Аленой Ивановой из Саратова. Араз Агаларов ранее состоял в браке с Ириной Агаларовой более 40 лет, в котором родились Эмин и его сестра Шейла. Эмин Агаларов признался, что не обсуждал эту тему с отцом напрямую.
По словам певца, ранее Араз Агаларов скептически относился к его браку с моделью Аленой Гавриловой. Музыкант рассказал, как однажды напомнил отцу о противодействии его матери браку с его будущей женой.