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Араз Агаларов впервые вышел в свет с супругой, которая моложе него на 43 года

В Баку на курорте Sea Breeze проходит фестиваль Эмина Агаларова Dream Fest. В третий день мероприятия 70-летний бизнесмен Араз Агаларов вышел в свет с 27-летней женой Аленой. Это стало первым совместным выходом пары. Их фото появилось в соцсетях.

В Баку на курорте Sea Breeze проходит фестиваль Эмина Агаларова Dream Fest. В третий день мероприятия 70-летний бизнесмен Араз Агаларов вышел в свет с 27-летней женой Аленой. Это стало первым совместным выходом пары. Их фото появилось в соцсетях.

Предприниматель позировал с супругой за столиком. Его избранница надела платье с глубоким вырезом и открытой спиной. Сам Агаларов выбрал футболку-поло.

Примечательно, что на вечере была замечена и его бывшая супруга.

В июне Эмин Агаларов публично высказался о личной жизни своего отца Араза Агаларова. Весной появились слухи о его бракосочетании с 27-летней Аленой Ивановой из Саратова. Араз Агаларов ранее состоял в браке с Ириной Агаларовой более 40 лет, в котором родились Эмин и его сестра Шейла. Эмин Агаларов признался, что не обсуждал эту тему с отцом напрямую.

По словам певца, ранее Араз Агаларов скептически относился к его браку с моделью Аленой Гавриловой. Музыкант рассказал, как однажды напомнил отцу о противодействии его матери браку с его будущей женой.