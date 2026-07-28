Посол Йемена предложил открыть представительство Россотрудничества в Адене

В свою очередь Чайка отметил, что высокий интерес к российскому образованию в Йемене отражает статистика: на чуть более сотни мест в вузах было подано около 1 745 заявок. «Он предложил провести в следующем году в Йемене выставку российских вузов, а также призвал йеменскую молодежь активнее участвовать в таких флагманских программах агентства, как “Здравствуй, Россия!” и “Новое поколение”, — сообщили в Россотрудничестве.