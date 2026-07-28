Посол Йемена предложил открыть представительство Россотрудничества в Адене

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Посол Йемена в Москве Ахмед Салем аль-Вахейши на встрече с главой Россотрудничества Игорем Чайкой предложил открыть представительство агентства в Адене. Об этом сообщается в Telegram-канале Россотрудничества.
«Посол предложил рассмотреть возможность об открытии официального представительства Россотрудничества в Адене — городе, где во времена СССР работал Дом йеменско советской дружбы. Он также подчеркнул, что российская культура пользуется популярностью в стране, а многие студенты заинтересованы в расширении возможности изучения русского языка», — отмечается в сообщении.
Кроме того, посол подчеркнул большой интерес молодых людей в стране к изучению русского языка, в том числе в онлайн формате, и обратился с просьбой рассмотреть возможность увеличения числа образовательных квот для ее граждан.
В свою очередь Чайка отметил, что высокий интерес к российскому образованию в Йемене отражает статистика: на чуть более сотни мест в вузах было подано около 1 745 заявок. «Он предложил провести в следующем году в Йемене выставку российских вузов, а также призвал йеменскую молодежь активнее участвовать в таких флагманских программах агентства, как “Здравствуй, Россия!” и “Новое поколение”, — сообщили в Россотрудничестве.