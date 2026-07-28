Apple вновь стала самой дорогостоящей компанией в мире, обойдя Nvidia

А ранее житель Калифорнии подал коллективный иск против Apple из-за недостоверных заявлений о безопасности функции Hide My Email. По его словам, компания знала о проблеме с раскрытием реальных адресов ещё год назад. Технология Hide My Email создаёт случайные почтовые ящики, которые перенаправляют сообщения на основной аккаунт. В июне прошлого года эксперт по кибербезопасности сообщил Apple о возможной уязвимости. Через месяц компания подтвердила получение уведомления, но проблема так и не была решена.