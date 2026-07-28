Apple вновь стала самой дорогостоящей компанией в мире, обойдя Nvidia

На момент закрытия торгов бумаги Apple подорожали на 1,17% и достигли $336,91. Рыночная капитализация компании выросла до $4,95 трлн. Акции Nvidia, напротив, снизились на 4,99% — до $196,51, а стоимость компании составила $4,76 трлн.
Биржевые показатели Apple за торговую сессию также включали дневной диапазон $334,02-$339,57. Объём торгов составил около 49,48 млн акций при среднем значении за период около 55,33 млн. Предыдущая цена закрытия находилась на уровне $333,02. Кроме того, за последние 52 недели бумаги Apple торговались в диапазоне от $201,5 до $334,99. Текущая дивидендная доходность компании составляет 0,32%, годовой размер дивиденда — $1,08 на акцию.
А ранее житель Калифорнии подал коллективный иск против Apple из-за недостоверных заявлений о безопасности функции Hide My Email. По его словам, компания знала о проблеме с раскрытием реальных адресов ещё год назад. Технология Hide My Email создаёт случайные почтовые ящики, которые перенаправляют сообщения на основной аккаунт. В июне прошлого года эксперт по кибербезопасности сообщил Apple о возможной уязвимости. Через месяц компания подтвердила получение уведомления, но проблема так и не была решена.
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