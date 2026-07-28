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Как Зеленский добирается до Трампа: он взлетел в Молдавии и сел на бывшей военной базе в Британии

ТАСС: самолет Зеленского сел на бывшей военной базе в Британии по пути в США.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский направляется к главе Белого дома Дональду Трампу. Вечером 27 июля он вылетел из Молдавии. Самолет Зеленского совершил посадку на бывшей британской военной базе. Так оповестил ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах ЕС.

«Украинский самолет, вылетев из Молдавии в США, сделал промежуточную посадку в Борнмунте, после чего продолжил полет в Вашингтон», — известил собеседник агентства.

Дональд Трамп, как ожидается, примет Зеленского в Белом доме. Переговоры пройдут сегодня, 28 июля.

Американский чиновник сообщил CNN, что Трамп и Зеленский обсудят урегулирование конфликта между Киевом и Москвой. Источник считает, что настало время урегулировать ситуацию на Украине.

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