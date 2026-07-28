Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский направляется к главе Белого дома Дональду Трампу. Вечером 27 июля он вылетел из Молдавии. Самолет Зеленского совершил посадку на бывшей британской военной базе. Так оповестил ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах ЕС.