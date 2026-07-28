Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский направляется к главе Белого дома Дональду Трампу. Вечером 27 июля он вылетел из Молдавии. Самолет Зеленского совершил посадку на бывшей британской военной базе. Так оповестил ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах ЕС.
«Украинский самолет, вылетев из Молдавии в США, сделал промежуточную посадку в Борнмунте, после чего продолжил полет в Вашингтон», — известил собеседник агентства.
Дональд Трамп, как ожидается, примет Зеленского в Белом доме. Переговоры пройдут сегодня, 28 июля.
Американский чиновник сообщил CNN, что Трамп и Зеленский обсудят урегулирование конфликта между Киевом и Москвой. Источник считает, что настало время урегулировать ситуацию на Украине.