Синоптик назвал самый дождливый день в Москве и области на этой неделе

«Четверг будет самым дождливым днем на этой неделе, так как в Москве дождь ожидается умеренным, а по области местами сильным. При этом ветер ожидается с порывами до 15 метров в секунду, а температура воздуха будет от 20 до 22 градусов», — уточнил синоптик.