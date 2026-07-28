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Синоптик назвал самый дождливый день в Москве и области на этой неделе

Синоптик Голубев назвал четверг самым дождливым днем недели в Московском регионе.

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Четверг, 30 июля, станет самым дождливым днем текущей недели в Московском регионе, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.

«Четверг будет самым дождливым днем на этой неделе, так как в Москве дождь ожидается умеренным, а по области местами сильным. При этом ветер ожидается с порывами до 15 метров в секунду, а температура воздуха будет от 20 до 22 градусов», — уточнил синоптик.

Голубев добавил, что в среду в Москве и области также пройдут осадки, но в четверг их будет больше.

«На западе Подмосковья прогнозируется сильный дождь, в столице — небольшой, местами умеренный, однако осадков выпадет больше все равно в четверг», — заключил он.