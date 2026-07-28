Убийца легендарного певца Виктора Хары задержан в чилийской глубинке

В Чили полиции удалось задержать Нельсона Хаасе Маццеи, отставного офицера вооруженных сил, который почти три года находился в бегах. Как передает CBS News со ссылкой на чилийское министерство юстиции, экс-военный был осужден за похищение и убийство известного певца и активиста Виктора Хары, совершенные в 1973 году.
Беглеца обнаружили в регионе Лос-Лагос, расположенном примерно в 590 милях к югу от столицы страны Сантьяго, уточняют местные СМИ.
Напомним, в августе 2023 года Верховный суд Чили вынес приговор по резонансному делу. Тогда семеро бывших военных получили по 25 лет тюрьмы за похищение и убийство Виктора Хары, а также Литтре Кироги, занимавшего на момент событий пост директора пенитенциарной системы. Когда приговор был оглашен, 80-летний Маццеи исчез и до последнего времени числился в розыске.
Сам Виктор Хара, известный певец и сторонник Коммунистической партии Чили, был арестован на следующий день после военного переворота 11 сентября 1973 года. Тот мятеж, организованный высшим командованием, привел к свержению законно избранного президента Сальвадора Альенде и установлению хунты во главе с генералом Аугусто Пиночетом. Хару поместили на спортивный стадион в Сантьяго, который был превращен в концентрационный лагерь, где подвергли пыткам. Спустя несколько дней его застрелили под трибунами стадиона.
Ранее мы писали: Дипломат Мальтийского ордена погиб при ударе ВС РФ по беспилотной выставке.
Читайте также: Столкновение гидроциклов под Уфой: один водитель погиб на месте.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!