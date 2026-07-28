Убийца легендарного певца Виктора Хары задержан в чилийской глубинке

Сам Виктор Хара, известный певец и сторонник Коммунистической партии Чили, был арестован на следующий день после военного переворота 11 сентября 1973 года. Тот мятеж, организованный высшим командованием, привел к свержению законно избранного президента Сальвадора Альенде и установлению хунты во главе с генералом Аугусто Пиночетом. Хару поместили на спортивный стадион в Сантьяго, который был превращен в концентрационный лагерь, где подвергли пыткам. Спустя несколько дней его застрелили под трибунами стадиона.