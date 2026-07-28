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В ГД призвали увеличить налоговый вычет при покупке жилья

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев также предложил ввести меру поддержки и на приобретение гражданами второй квартиры.

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Размеры налоговых вычетов при покупке жилья и с процентов по ипотеке должны быть увеличены, заявил ТАСС первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»).

Нынешние лимиты имущественных налоговых вычетов действуют с 2014 года.

По словам Гусева, в текущей ситуации на жилищном рынке необходимо предусмотреть дополнительные меры поддержки для граждан. «Пусть налоговый вычет будет и для второй квартиры. И с учетом роста инфляции я думаю, что размер налогового вычета должен быть увеличен. И может быть увеличен», — сказал парламентарий.

Сейчас максимальный размер имущественного налогового вычета составляет 2 млн рублей при покупке квартиры или строительстве жилья и 3 млн рублей с процентов по ипотеке. Таким образом, при ставке НДФЛ 13% можно получить возврат уплаченных налогов в 260 тыс. рублей и 390 тыс. рублей соответственно. Право на имущественный налоговый вычет предоставляется раз в жизни: в случае с покупкой жилья — до получения всех 260 тыс. рублей, независимо от количества квартир, а в случае с процентами по ипотеке — до получения 390 тыс. рублей, но только по одному объекту недвижимости.

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