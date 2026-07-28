В ГД призвали увеличить налоговый вычет при покупке жилья

Сейчас максимальный размер имущественного налогового вычета составляет 2 млн рублей при покупке квартиры или строительстве жилья и 3 млн рублей с процентов по ипотеке. Таким образом, при ставке НДФЛ 13% можно получить возврат уплаченных налогов в 260 тыс. рублей и 390 тыс. рублей соответственно. Право на имущественный налоговый вычет предоставляется раз в жизни: в случае с покупкой жилья — до получения всех 260 тыс. рублей, независимо от количества квартир, а в случае с процентами по ипотеке — до получения 390 тыс. рублей, но только по одному объекту недвижимости.