Россиянка Шнайдер и американка Уильямс начали турнир WTA в Вашингтоне с победы

Шнайдер 22 года, она занимает 18-е место в мировом рейтинге. Россиянка выиграла пять турниров WTA в одиночном разряде и три — в парном. В 2026 году она дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции, что стало её лучшим результатом на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. В парных соревнованиях Шнайдер выходила в полуфиналы Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата Франции в 2025 году. На Олимпийских играх 2024 года в Париже она вместе с Миррой Андреевой завоевала серебряную медаль.