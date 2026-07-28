Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Найдена причина разбитости и раздражительности по утрам: невролог объяснила проблему со сном

Нефролог Демьяновская назвала телефон причиной пробуждений и разбитости по утрам.

Источник: Комсомольская правда

Люди нередко жалуются на проблемы со сном и тяжелые подъемы по утрам. Причиной может быть оставленный рядом телефон. Даже тихое гудение смартфона воспринимается мозгом как сигнал. Из-за этого организм начинает выделять адреналин. Так прерывается цикл восстановления, поэтому утром человек просыпается разбитым. Об этом предупредила невролог и врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с интернет-изданием «Подмосковье Сегодня».

Она напомнила, что во время глубокой фазы сна мозг избавляется от веществ, накопившихся за день, а также сортирует информацию и закрепляет воспоминания. Даже тихий звук сообщения может нарушить сложный процесс восстановления организма.

«Естественные микропробуждения вписываются в структуру сна и обычно не влияют на его качество. Но если их общая продолжительность вместе с пробуждениями из-за внешних раздражителей превышает 20% ночного отдыха, могут запускаться патологические процессы», — уведомила Екатерина Демьяновская.

Эндокринолог Екатерина Медведева объяснила, что такое «туман в голове». Это ощущение проявляется снижением концентрации и ухудшением памяти. Такое состояние может быть связано с образом жизни и общим состоянием организма.