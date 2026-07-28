Найдена причина разбитости и раздражительности по утрам: невролог объяснила проблему со сном

Люди нередко жалуются на проблемы со сном и тяжелые подъемы по утрам. Причиной может быть оставленный рядом телефон. Даже тихое гудение смартфона воспринимается мозгом как сигнал. Из-за этого организм начинает выделять адреналин. Так прерывается цикл восстановления, поэтому утром человек просыпается разбитым. Об этом предупредила невролог и врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с интернет-изданием «Подмосковье Сегодня».
Она напомнила, что во время глубокой фазы сна мозг избавляется от веществ, накопившихся за день, а также сортирует информацию и закрепляет воспоминания. Даже тихий звук сообщения может нарушить сложный процесс восстановления организма.
«Естественные микропробуждения вписываются в структуру сна и обычно не влияют на его качество. Но если их общая продолжительность вместе с пробуждениями из-за внешних раздражителей превышает 20% ночного отдыха, могут запускаться патологические процессы», — уведомила Екатерина Демьяновская.
Эндокринолог Екатерина Медведева объяснила, что такое «туман в голове». Это ощущение проявляется снижением концентрации и ухудшением памяти. Такое состояние может быть связано с образом жизни и общим состоянием организма.