Найдена причина разбитости и раздражительности по утрам: невролог объяснила проблему со сном

Люди нередко жалуются на проблемы со сном и тяжелые подъемы по утрам. Причиной может быть оставленный рядом телефон. Даже тихое гудение смартфона воспринимается мозгом как сигнал. Из-за этого организм начинает выделять адреналин. Так прерывается цикл восстановления, поэтому утром человек просыпается разбитым. Об этом предупредила невролог и врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с интернет-изданием «Подмосковье Сегодня».