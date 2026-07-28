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Mirror: Американец умер вместе с супругой, но она выгнала его из загробного мира

Американец Джеффри Олсен пережил клиническую смерть в автокатастрофе 1997 года, в которой погибли его супруга Тамара и 14-месячный сын. Спустя годы он рассказал, как его душа покинула тело, а погибшая жена буквально вытолкала его обратно в мир живых. Об этом написало издание Mirror.

Американец Джеффри Олсен пережил клиническую смерть в автокатастрофе 1997 года, в которой погибли его супруга Тамара и 14-месячный сын. Спустя годы он рассказал, как его душа покинула тело, а погибшая жена буквально вытолкала его обратно в мир живых. Об этом написало издание Mirror.

По словам мужчины, в момент ДТП он потерял управление машиной, она несколько раз перевернулась. Он услышал плач старшего сына, но понял, что супруга и младший ребенок погибли мгновенно. Сам американец получил тяжелые травмы, включая ампутацию ноги и разрыв кишечника.

— Единственное слово, которое близко к тому, что я испытал, — я был дома. Это было так знакомо, — описал Олсен свои ощущениях во время клинической смерти.

Мужчина заявил, что его душа поднялась над телом, и он оказался в «прекрасном, величественном месте», где его встретила супруга.

— Она была красивой, без следов травм, но была категорична: «Джеф, ты не можешь остаться, ты должен вернуться», — рассказал американец.

Врач и медсестра, которые его спасали, позже рассказали, что видели дух Тамары в операционной. Она поблагодарила их за попытки спасти супруга, сказано в статье.

В США тяжелоатлет Винни Толман, который пережил клиническую смерть длительностью 107 минут, рассказал, что за это время увидел загробный мир и встретил существо в белом, похожее на Бога.

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