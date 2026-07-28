Mirror: Американец умер вместе с супругой, но она выгнала его из загробного мира

Американец Джеффри Олсен пережил клиническую смерть в автокатастрофе 1997 года, в которой погибли его супруга Тамара и 14-месячный сын. Спустя годы он рассказал, как его душа покинула тело, а погибшая жена буквально вытолкала его обратно в мир живых. Об этом написало издание Mirror.