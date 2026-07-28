Минздрав выступил против наделения Роспатента новыми полномочиями на фармрынке

Для этого предложено создать при Роспатенте профильную комиссию, которая в срок до двух месяцев будет рассматривать жалобы патентообладателей на недобросовестных производителей. В случае признания правоты заявителей Роспатент сможет обратиться в «Честный знак», который является оператором системы отслеживания лекарств (мониторинга движения лекарственных препаратов, МДЛП), и выдать ему предписание остановить фиксацию движения препарата, что сделает невозможной его транспортировку и продажу.