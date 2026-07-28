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Минздрав выступил против наделения Роспатента новыми полномочиями на фармрынке

Минздрав не согласен с наделением Роспатента новыми полномочиями для защиты патентных прав фармкомпаний в РФ. Это следует из письма (есть у «Ъ»), направленного Минздравом в Минэкономики 22 июля в качестве отзыва на соответствующий законопроект.

Минздрав не согласен с наделением Роспатента новыми полномочиями для защиты патентных прав фармкомпаний в РФ. Это следует из письма (есть у «Ъ»), направленного Минздравом в Минэкономики 22 июля в качестве отзыва на соответствующий законопроект.

Ранее Минэкономики предложило ввести механизм досудебной блокировки оборота лекарств, которые были выпущены на рынок в обход патентообладателя.

Для этого предложено создать при Роспатенте профильную комиссию, которая в срок до двух месяцев будет рассматривать жалобы патентообладателей на недобросовестных производителей. В случае признания правоты заявителей Роспатент сможет обратиться в «Честный знак», который является оператором системы отслеживания лекарств (мониторинга движения лекарственных препаратов, МДЛП), и выдать ему предписание остановить фиксацию движения препарата, что сделает невозможной его транспортировку и продажу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лекарства в поисках защиты».