Рандеву с тросточкой: Как Пугачёва сдала на глазах у всех, а Галкин считает убытки от тура

Максиму Галкину* приходится отдуваться за двоих. Недавно он опубликовал свою афишу на ближайшие полгода. В августе у него юбилейный, посвящённый 50-летию, тур по Латвии и Литве, всего девять выступлений. Стоит признать, билеты продаются хорошо, их средняя цена — порядка 65 евро. Но вместимость залов невелика, плюс-минус 1000 человек. Таким образом, весь тур принесёт до 600 тысяч евро. Юмористу достанется 15−30%, то есть примерно 100 тысяч в валюте, или 9 миллионов в рублях. Вроде бы неплохо. Но на эту сумму придётся содержать долгое время всю семью — себя самого, Примадонну, близнецов Лизу и Гарри. Осенью будет ещё по одному концерту в Карловых Варах, Вене, Праге, Лимассоле и Кишинёве, но там билеты почти не продаются. Например, на ближайший, который пройдёт 25 сентября в карловарском отеле «Термаль», продано от силы 5% билетов, причём самых дешёвых.