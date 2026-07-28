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Посол Ирана рассказал, как российские суда проходят через Ормуз

Посол Джалали: для судов РФ сохранён особый режим прохода через Ормузский пролив.

Источник: Комсомольская правда

Российские суда проходят через Ормузский пролив, пользуясь особым режимом. Иран сохранит его и в будущем. Так сказал посол исламской республики в Москве Казем Джалали в интервью ТАСС.

Он уточнил, что такой режим действует для всех дружественных Тегерану стран. В их число неизменно входит Россия.

«Естественно, для дружественных стран действует и будет действовать особый режим», — заверил Казем Джалали.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее прокомментировал атаку Украины на иранское судно. Он назвал инцидент чрезвычайно опасным расширением конфликта по инициативе киевского режима. По словам Дмитрия Пескова, этот шаг может быть новым витком напряженности. Москва призвала бороться с киевским режимом.

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