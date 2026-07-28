28 июля в календаре: Вceмиpный дeнь oxpaны пpиpoды и Дeнь кpeщeния Ρуcи

Ливень с утра — к яркому солнцу. Вечерний туман — на следующий день пойдет дождь. Липа пожелтела — к поздней осени. Если другие деревья стали желтыми раньше липы — осень наступит раньше обычного. Если другие деревья стали желтыми раньше липы — осень наступит раньше обычного. Гром гулко гремит — к сильному дождю. Роса высыхает к 8−9 часам утра — к хорошей погоде. В сельской местности ласточки и стрижи высоко летают, садятся на деревья и громко щебечут — к ясному дню. Если устойчиво дующий ветер вдруг меняет свое направление, следует ожидать скорой перемены погоды. Ботва моркови поникла — к дождю. Жуки летают очень низко — к вёдру. После большого грома — большой дождь. Сильный ветер при дожде — к улучшению погоды. Сильный треск кузнечиков в поле предвещает сухую погоду. Южный ветер подул — к ясной погоде. Восточный ветер дует — к дождливой и ветреной погоде в течение нескольких дней. Нет радуги после дождя (или показывается, но на короткое время) — впереди долгие солнечные деньки! Кузнечики в поле громко стрекочут — к зною. В день Владимира Красно Солнышко Солнце особенно ярко сияет на небе. На Владимира середина лета приходится. В этот день часто идет сильный дождь. Работать в поле 28 июля — к ночным кошмарам или видениям (галлюцинациям).