28 июля в календаре: Вceмиpный дeнь oxpaны пpиpoды и Дeнь кpeщeния Ρуcи

Какой сегодня праздник.
День крещения Руси День загадывания желаний День бутылки мира Всемирный день охраны природы День приказа «Ни шагу назад!» День PR-специалиста Всемирный день борьбы с гепатитом День памяти святого равноапостольного князя Владимира Собор Киевских святых День памяти мученика Кирика и мученицы Иулитты.
Именины.
Василий, Владимир, Петр.
День Улиты и Кирика.
В этот день отмечают память раннехристианских святых Кирика и Иулитты (в русской народной традиции — Улиты), пострадавших за веру во времена императора Диоклетиана (конец 3 — начало 4 века). Согласно житию, Иулитта была молодой вдовой знатного происхождения, а Кирик — ее сыном. Когда начались гонения на христиан, женщина, не желая отрекаться от веры, оставила свой дом и все имущество и, уйдя вместе с трехлетним сыном и двумя рабынями в другой город, начала жить как нищая странница. Однако однажды ее узнали и привели на суд к правителю. Там Иулитта подтвердила свою преданность христианской вере.
У женщины отняли сына, а саму ее стали бить плетьми. Маленький Кирик, видя страдания матери, заплакал, а потом сказал, что и сам является христианином, и потребовал пустить его к матери. Правитель в гневе сбросил ребенка с каменного помоста. Саму же Иулитту сначала подвергли многочисленным пыткам, а затем обезглавили.
Мощи Иулитты и Кирика были обретены при императоре Константине Великом; на них указала одна из рабынь, которые погребли тела мучеников. Интересно, что Кирика и Иулитту почитают в качестве своих покровителей старообрядцы.
В русской народной традиции день Кирика и Улиты считался серединой лета. Говорили, что в этот день солнце светит особенно ярко. Это, кстати, связывали еще с одним святым, которого поминали в этот день, — Владимиром, Крестителем Руси. В русских былинах этого киевского князя величают не иначе как Владимир Красное Солнышко, признавая его огромные заслуги в укреплении государственности и распространении православия на Руси.
Женщины праздновали день «Матушки Улиты», называли ее своей заступницей. Бабам полагалось как можно лучше отдохнуть. Тем более, что в поле в этот день лучше было не выходить: люди верили, что там гуляет нечистая сила. Говорили, что тот, кто не боится жать на Кирика и Улиту, может увидеть дурное предзнаменование (такие видения назывались «маньяками»), которое обязательно сбудется.
Есть и логичное объяснение такому обычаю. На Кирика и Улиту часто шел сильный дождь, и в поле делать было просто нечего. «Кирики — всегда мокродырики», — подмечали крестьяне. Впрочем, день все равно старались проводить с пользой: приучали детей к домашнему труду, чтобы они становились опорой для своих матерей, как малолетний Кирик — для Иулитты.
События.
1586 год — в Англию впервые привезены клубни картофеля.
1713 год — указом Петра I основана Рижская губерния.
1764 год — в Санкт-Петербурге заложен каменный Андреевский собор.
1844 год — вдова Александра Пушкина Наталья Николаевна обвенчалась с Петром Ланским.
1847 год — Лондон получил статус города.
1851 год — впервые в мире сфотографировано полное солнечное затмение.
1858 год — впервые использованы отпечатки пальцев для идентификации человека.
1862 год — в США найдено золото, начало золотой лихорадки.
1914 год — Австро-Венгрия объявила войну Сербии, началась Первая мировая война.
1919 год — в Брюсселе основан Международный астрономический союз.
1923 год — в Москве состоялся первый в СССР матч по волейболу.
1944 год — Брест освобожден от фашистских войск.
1958 год — в Москве открыт памятник поэту Владимиру Маяковскому.
1984 год — открылись XXIII летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе (США).
1988 год — в СССР разрешено проводить неофициальные митинги, демонстрации и шествия.
1992 год — образована поисково-спасательная служба МЧС России.
1995 год — в Индии город Бомбей переименован в Мумбаи.
2002 год — катастрофа Ил-86 под Москвой, 14 погибших.
2010 год — катастрофа A321 под Исламабадом, 152 погибших.
В этот день родились.
Людвиг Фейербах (1804 — 1872 г.), немецкий философ-материалист и атеист.
Джулия Гризи (1811 — 1869 г.), итальянская оперная певица.
Беатрис Поттер (1866 — 1943 г.), английская детская писательница и художник.
Сергий Булгаков (1871 — 1944 г.), русский богослов, философ, православный священник.
Марсель Дюшан (1887 — 1968 г.), французский и американский художник.
Владимир Шнейдеров (1900 — 1973 г.), советский путешественник, режиссер, телеведущий, Народный артист РСФСР.
Карл Поппер (1902 — 1994 г.), австрийский и британский философ и социолог.
Энне Бурда (1909 — 2005 г.), немецкая издательница, создательница журнала «Burda moden».
Жак Пикар (1922 — 2008 г.), швейцарский океанолог.
Владимир Басов (1923 — 1987 г.), советский кинорежиссер, актер, сценарист, Народный артист России.
Инна Макарова (1926 — 2020 г.), советская и российская актриса, Народная артистка СССР.
Жаклин Кеннеди (1929 — 1994 г.), первая леди США (1961−1963).
Ричард Райт (1943 — 2008 г.), британский пианист и клавишник, участник группы Pink Floyd.
Марианна Вертинская (1943 г.), советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР.
Наталия Белохвостикова (1951 г.), советская и российская актриса, Народная артистка РСФСР.
Маха Вачиралонгкорн (1952 г.), король Таиланда (с 2016 года), Рама Х.
Уго Чавес (1954 — 2013 г.), венесуэльский государственный и военный деятель, президент Венесуэлы (1999−2013).
Юлия Меньшова (1969 г.), советская и российская телеведущая, актриса театра и кино, режиссер.
Александр Хабаров (1972 г.), российский журналист и телеведущий, лауреат премии «ТЭФИ».
Алексис Ципрас (1972 г.), премьер-министр Греции (2015—2019).
Народные приметы.
Ливень с утра — к яркому солнцу. Вечерний туман — на следующий день пойдет дождь. Липа пожелтела — к поздней осени. Если другие деревья стали желтыми раньше липы — осень наступит раньше обычного. Если другие деревья стали желтыми раньше липы — осень наступит раньше обычного. Гром гулко гремит — к сильному дождю. Роса высыхает к 8−9 часам утра — к хорошей погоде. В сельской местности ласточки и стрижи высоко летают, садятся на деревья и громко щебечут — к ясному дню. Если устойчиво дующий ветер вдруг меняет свое направление, следует ожидать скорой перемены погоды. Ботва моркови поникла — к дождю. Жуки летают очень низко — к вёдру. После большого грома — большой дождь. Сильный ветер при дожде — к улучшению погоды. Сильный треск кузнечиков в поле предвещает сухую погоду. Южный ветер подул — к ясной погоде. Восточный ветер дует — к дождливой и ветреной погоде в течение нескольких дней. Нет радуги после дождя (или показывается, но на короткое время) — впереди долгие солнечные деньки! Кузнечики в поле громко стрекочут — к зною. В день Владимира Красно Солнышко Солнце особенно ярко сияет на небе. На Владимира середина лета приходится. В этот день часто идет сильный дождь. Работать в поле 28 июля — к ночным кошмарам или видениям (галлюцинациям).
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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