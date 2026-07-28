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Белорусский врач сказал, из сосудов каких органов могут достать тромбы

Врач сказал о преимуществах ангиографического комплекса.

Источник: Комсомольская правда

О преимуществах современного ангиографического комплекса, который работает в 10-ой больнице Минска в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал главный врач этой клиники Виктор Исачкин.

Ангиографический комплекс — это высокотехнологичный рентгенохирургический аппарат, который позволяет получать детальное изображение кровеносных сосудов и проводить малоинвазивные операции на сосудах.

По словам Виктора Исачкина, этот комплекс дает возможность специалистам заниматься проблемными сосудами внутренних органов, сосудами печени, надпочечников, кишечника. Если раньше мезотромбоз кишечника был патологией малокурабельной, плохо поддающейся лечению, то сейчас, благодаря ангиографии, можно аккуратно подойти к этому сосуду, достать тромб и восстановить кровоснабжение в кишечнике.

«Тромбы в легких можем достать с помощью ангиографии. Это трудная, сложная операция, но она возможна», — отметил врач.

Но, по его словам, тромбы из глаза достать пока практически невозможно.

Кстати, белорусский врач назвал тяжелое, но безболезненное заболевание — угрозу жизни: «На симптомы люди не обращают внимание».

А еще онколог назвал виды обследований, которые белорусам надо требовать от врачей при диспансеризации.

Мы писали, что бледная поганка за 12 часов может уничтожить печень и почки, и все это время человек тоже может чувствовать себя хорошо.

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