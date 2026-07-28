Лермонтов, яблоки для Индии и санатории-дворцы: большое интервью Владимира Владимирова

Но главный сувенир Ставрополья невозможно положить в чемодан. Это собственный маршрут: для одного он пройдёт через нарзанные галереи, для другого — через лавандовые поля, а для третьего — по улицам, где до сих пор легко представить Печорина или Остапа Бендера.