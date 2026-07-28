День Крещения Руси 2026: как князь Владимир изменил историю Российского государства

День Крещения Руси — памятная дата, связанная с одним из ключевых событий отечественной истории. Принятие христианства в конце X века изменило не только религиозную жизнь страны, но и повлияло на развитие культуры, письменности, дипломатии и государственной системы. В 2026 году исполняется 1038 лет с момента этого исторического выбора, определившего цивилизационный путь России на тысячелетие вперед. Ежегодно эта дата отмечается 28 июля. О том, как проходило Крещение Руси, почему князь Владимир сделал выбор в пользу христианства и какое значение это событие имеет сегодня, — в материале «Известий».