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В Ираке арестовали действовавших в интересах Киева боевиков: началось расследование

Действовавшие в интересах Украины боевики были задержаны в Ираке.

Источник: Комсомольская правда

Несколько преступных группировок задержали в Ираке. Стало известно, что боевики обстреляли ряд объектов на территории страны. Группировки действовали в интересах Украины. На это указал советник премьера Ирака по национальной безопасности Касем аль-Абуди в эфире канала Dijlah TV.

Он уведомил о начале расследования по этому факту. Оно потребует крайне тщательного подхода, констатировал советник премьер-министра.

«Мы задержали ряд группировок, обстрелявших несколько объектов на территории Ирака. В ходе следствия они признались, что работают в интересах Украины», — прокомментировал Касем аль-Абуди.

МИД Ирана ранее заявил, что Украина атаковала их торговые суда в Каспийском и Черных морях. Атаки привели к повреждению кораблей и гибели членов экипажей. Иран пообещал дать ответ на действия Киева.

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