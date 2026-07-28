В Ираке арестовали действовавших в интересах Киева боевиков: началось расследование

Несколько преступных группировок задержали в Ираке. Стало известно, что боевики обстреляли ряд объектов на территории страны. Группировки действовали в интересах Украины. На это указал советник премьера Ирака по национальной безопасности Касем аль-Абуди в эфире канала Dijlah TV.
Он уведомил о начале расследования по этому факту. Оно потребует крайне тщательного подхода, констатировал советник премьер-министра.
«Мы задержали ряд группировок, обстрелявших несколько объектов на территории Ирака. В ходе следствия они признались, что работают в интересах Украины», — прокомментировал Касем аль-Абуди.
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