В России разработали надежный фиксатор для позвоночника во время операций

Особенность устройства — в специальном соединении модулей, которые плотно скрепляются и не проворачиваются. Противоскользящие элементы и титановое напыление на опорных площадках помогают крепко зафиксировать имплантат и снизить риск его проседания, особенно если у пациента ослаблена костная ткань. «Возможность моделирования модульного эндофиксатора позвоночника позволяет индивидуально подобрать имплантат по размеру межтелового дефекта и использовать его при операциях на грудном и поясничном отделах позвоночника», — отмечают авторы разработки.