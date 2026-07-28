В России разработали надежный фиксатор для позвоночника во время операций

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Специалисты Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна разработали и запатентовали устройство для надежной фиксации позвоночника во время операции за счет специальной конической конструкции. Благодаря этому имплантат лучше выдерживает нагрузку и реже становится причиной нестабильности в оперированном сегменте позвоночника, следует из патента, с которым ознакомился ТАСС.
Авторы патента отмечают, что разработанные ранее фиксаторы плохо соприкасались с костными пластинками позвонков, поэтому кость срасталась не всегда надежно. Из-за небольшой площади опоры конструкция могла продавливать кость и опускаться, особенно если кость была ослаблена. При попытке медиков исправить деформацию, увеличивая высоту фиксатора или давя на позвонки, нагрузка становилась слишком большой. Это грозило мелкими переломами и возвращением искривления.
«Задачей предлагаемого изобретения является повышение опороспособности имплантата, а также снижение рисков нестабильности в зоне оперированного сегмента позвоночника», — говорится в сообщении.
Разработанный фиксатор собирают прямо перед операцией из отдельных частей. Благодаря разным размерам и формам модулей врач может подобрать конструкцию, подходящую конкретному пациенту: она подойдет для замены позвонков в грудном и поясничном отделах и обеспечит надежную опору.
Особенность устройства — в специальном соединении модулей, которые плотно скрепляются и не проворачиваются. Противоскользящие элементы и титановое напыление на опорных площадках помогают крепко зафиксировать имплантат и снизить риск его проседания, особенно если у пациента ослаблена костная ткань. «Возможность моделирования модульного эндофиксатора позвоночника позволяет индивидуально подобрать имплантат по размеру межтелового дефекта и использовать его при операциях на грудном и поясничном отделах позвоночника», — отмечают авторы разработки.