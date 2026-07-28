Младший сержант под ударами ВСУ восстановил повреждённое оборудование связи

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные ликвидируют скопления украинских бойцов в так называемых «карманах» к востоку от ранее освобождённой Константиновки. По его словам, это создаёт условия для дальнейшего продвижения на Дружковско-Краматорском направлении. Напомним, 3 июля 2026 года Владимиру Путину доложили об освобождении Константиновки. Доклад прозвучал во время визита президента на один из пунктов управления группировки войск в зоне СВО.