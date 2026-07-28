Москвичам рассказали, когда ждать самых мощных июльских ливней

Эксперт прогнозирует, что среда и четверг станут самыми дождливыми днями, а к концу рабочей недели осадки станут менее интенсивными. В пятницу ожидаются только кратковременные дожди, также начнёт повышаться температура воздуха. В субботу 1 августа снова установится комфортная летняя погода без осадков, а воздух прогреется до +22−27 градусов.