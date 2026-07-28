Москвичам рассказали, когда ждать самых мощных июльских ливней

Москвичам и жителям Подмосковья придётся столкнуться с самыми мощными июльскими ливнями в последние дни месяца. Прогноз даёт интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Сильные дожди с грозами начнутся уже во вторник 28 июля.
«Днем ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, по области местами сильный, гроза. Температура в Москве составит +26−28 градусов, по области — от +23 до +28 градусов. При грозе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду», — сказал изданию синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Эксперт прогнозирует, что среда и четверг станут самыми дождливыми днями, а к концу рабочей недели осадки станут менее интенсивными. В пятницу ожидаются только кратковременные дожди, также начнёт повышаться температура воздуха. В субботу 1 августа снова установится комфортная летняя погода без осадков, а воздух прогреется до +22−27 градусов.
Тем временем стало известно, какой будет погода в августе в Центральной России. Жителей этого региона ожидают погодные аномалии.