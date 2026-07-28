На Дальнем Востоке прогнозируют сильные дожди и штормовой ветер

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Неблагоприятные погодные условия сохраняются в некоторых регионах Дальнего Востока, там в ближайшие дни прогнозируются сильные дожди и штормовой ветер — до 28 м/с. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.
«28 июля в Амурской области сильный и очень сильный, ливневый дождь, гроза, в Певеке дождь и ветер до 28 м/с. 28−29 [июля] в Хабаровском крае дожди сильные, очень сильные», — сказала Макарова.
Она добавила, что 28−30 июля в Приморском крае ожидается сильный и очень сильный дождь и гроза, 30 июля в Бурятии и Забайкальском крае тоже сильный дождь с грозой. На Арктическом побережье Якутии дождь, ветер 16−21 м/с.