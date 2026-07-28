На Дальнем Востоке прогнозируют сильные дожди и штормовой ветер

Она добавила, что 28−30 июля в Приморском крае ожидается сильный и очень сильный дождь и гроза, 30 июля в Бурятии и Забайкальском крае тоже сильный дождь с грозой. На Арктическом побережье Якутии дождь, ветер 16−21 м/с.