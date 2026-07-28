Вера Брежнева опубликовала фото с дочерью Сарой с отдыха в Греции

Вера Брежнева снова готова исполнять песни на русском языке и больше не ограничивает круг заказчиков по гражданству. По данным Mash, теперь певица готова выступать на частных мероприятиях на нейтральных площадках, а стоимость ее выступления составляет около 5,8 миллиона рублей.