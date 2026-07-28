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Вера Брежнева опубликовала фото с дочерью Сарой с отдыха в Греции

Певица Вера Брежнева разместила на своей странице в соцсети фото с 16-летней дочерью Сарой Киперман. Артистка сейчас отдыхает вместе с наследницей на греческих островах и показала поклонникам несколько снимков с семейного отпуска.

Певица Вера Брежнева разместила на своей странице в соцсети фото с 16-летней дочерью Сарой Киперман. Артистка сейчас отдыхает вместе с наследницей на греческих островах и показала поклонникам несколько снимков с семейного отпуска.

В кадре знаменитость позирует в черном топе, дополнив образ тонким бриллиантовым ожерельем. Сара выбрала для отдыха похожий по стилю наряд — черный укороченный топ, который сочетала с часами, браслетами и подвесками. При этом она отказалась от яркого макияжа и сложной укладки.

Пользователи обратили внимание на красоту дочери Брежневой и на ее сходство с матерью отметив, что они «похожи как две капли».

Вера Брежнева снова готова исполнять песни на русском языке и больше не ограничивает круг заказчиков по гражданству. По данным Mash, теперь певица готова выступать на частных мероприятиях на нейтральных площадках, а стоимость ее выступления составляет около 5,8 миллиона рублей.

Как утверждается, команда артистки ведет переговоры на русском языке, а в программе концертов для русскоязычной аудитории вновь появились ее известные хиты.