Вера Брежнева опубликовала фото с дочерью Сарой с отдыха в Греции

Певица Вера Брежнева разместила на своей странице в соцсети фото с 16-летней дочерью Сарой Киперман. Артистка сейчас отдыхает вместе с наследницей на греческих островах и показала поклонникам несколько снимков с семейного отпуска.
В кадре знаменитость позирует в черном топе, дополнив образ тонким бриллиантовым ожерельем. Сара выбрала для отдыха похожий по стилю наряд — черный укороченный топ, который сочетала с часами, браслетами и подвесками. При этом она отказалась от яркого макияжа и сложной укладки.
Пользователи обратили внимание на красоту дочери Брежневой и на ее сходство с матерью отметив, что они «похожи как две капли».
Вера Брежнева снова готова исполнять песни на русском языке и больше не ограничивает круг заказчиков по гражданству. По данным Mash, теперь певица готова выступать на частных мероприятиях на нейтральных площадках, а стоимость ее выступления составляет около 5,8 миллиона рублей.
Как утверждается, команда артистки ведет переговоры на русском языке, а в программе концертов для русскоязычной аудитории вновь появились ее известные хиты.