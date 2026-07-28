А ранее Кирилл Дмитриев заявил о грядущем тяжёлом энергетическом кризисе в Евросоюзе. По его мнению, стоимость нефти и газа станет заоблачной. Европейцы будут страдать из-за политики своих чиновников, которые пытаются бороться с российскими энергоносителями. Год назад Дмитриев предупреждал о уязвимости ситуации в Ормузском проливе. На фоне эскалации на Ближнем Востоке он неоднократно говорил о приближении «энергетического цунами» к Евросоюзу и Великобритании.