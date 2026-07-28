Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев намекнул на новый кризис в США отсылкой к «Игре на понижение»

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев обратил внимание на просадку рынка США публикацией из фильма «Игра на понижение». В своём посте в соцсети X он выложил гиф-изображение с Майклом Бьюрри — героем, который в ленте предсказал обвал ипотечного рынка в 2007 году.

Источник: Life.ru

Поводом для публикации стала тепловая карта американских акций, где большая часть котировок окрашена в красный цвет. В подписи говорилось, что за 2 часа с фондовых рынков США было выведено более 1 000 000 000 000 долларов.

«Игра на понижение» основана на реальных событиях и рассказывает о людях, которые заранее увидели признаки будущего финансового кризиса. История Бьюрри и других участников рынка легла в основу картины о крахе ипотечного пузыря в США в 2007—2008 годах, после которого начался глобальный кризис.

А ранее Кирилл Дмитриев заявил о грядущем тяжёлом энергетическом кризисе в Евросоюзе. По его мнению, стоимость нефти и газа станет заоблачной. Европейцы будут страдать из-за политики своих чиновников, которые пытаются бороться с российскими энергоносителями. Год назад Дмитриев предупреждал о уязвимости ситуации в Ормузском проливе. На фоне эскалации на Ближнем Востоке он неоднократно говорил о приближении «энергетического цунами» к Евросоюзу и Великобритании.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше