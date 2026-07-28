Соцфонд скорректирует накопительные пенсии с 1 августа: вот на сколько увеличатся выплаты

Сообщается, что накопительные пенсии вырастут на 17,3% против 10,98% в 2025 году, а срочные пенсионные выплаты — на 19,32% против 11,32% в прошлом году. Это стало возможным в ходе успешного инвестирования средств пенсионных накоплений, утверждает глава Соцфонда Сергей Чирков.