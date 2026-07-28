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Соцфонд скорректирует накопительные пенсии с 1 августа: вот на сколько увеличатся выплаты

Соцфонд скорректирует накопительные пенсии для 133 тысяч россиян с 1 августа.

Источник: Комсомольская правда

Размер накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты будет скорректирован с 1 августа. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Социального фонда.

Сообщается, что накопительные пенсии вырастут на 17,3% против 10,98% в 2025 году, а срочные пенсионные выплаты — на 19,32% против 11,32% в прошлом году. Это стало возможным в ходе успешного инвестирования средств пенсионных накоплений, утверждает глава Соцфонда Сергей Чирков.

Корректировка проводится в беззаявительном порядке.

«Корректировка накопительной пенсии коснется свыше 133 тысяч граждан, срочной пенсионной выплаты — порядка 34 тысяч граждан», — сказано в публикации.

Также сообщалось, что пенсии вырастут у работающих пенсионеров с 1 августа.

Подробнее о том, кому, на сколько и за что поднимут пенсии в России с 1 августа, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, в РФ в 2027 году намерены повысить все виды пенсий.