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Стало известно, в каких регионах средняя пенсия превышает 40 тыс. рублей

Такую выплату неработающим отметили в Ненецком автономном округе и на Чукотке.

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Средний размер пенсионного обеспечения среди неработающих граждан — свыше 40 тыс. рублей в июне 2026 года отмечен только в двух регионах России, выяснил ТАСС, изучив статистику.

Средняя пенсия среди неработающих граждан более 40 тыс. рублей в июне 2026 года зафиксирована только в двух субъектах России, согласно данным Соцфонда. Это в Ненецком автономном округе (40 023 рубля) и на Чукотке (44 066 рублей).

При этом средний размер пенсионного обеспечения среди неработающих граждан в июне 2026 года составил 25 838 рублей.