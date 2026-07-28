Стало известно, в каких регионах средняя пенсия превышает 40 тыс. рублей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Средний размер пенсионного обеспечения среди неработающих граждан — свыше 40 тыс. рублей в июне 2026 года отмечен только в двух регионах России, выяснил ТАСС, изучив статистику.
Средняя пенсия среди неработающих граждан более 40 тыс. рублей в июне 2026 года зафиксирована только в двух субъектах России, согласно данным Соцфонда. Это в Ненецком автономном округе (40 023 рубля) и на Чукотке (44 066 рублей).
При этом средний размер пенсионного обеспечения среди неработающих граждан в июне 2026 года составил 25 838 рублей.