Стало известно, в каких регионах средняя пенсия превышает 40 тыс. рублей

Средняя пенсия среди неработающих граждан более 40 тыс. рублей в июне 2026 года зафиксирована только в двух субъектах России, согласно данным Соцфонда. Это в Ненецком автономном округе (40 023 рубля) и на Чукотке (44 066 рублей).