В РФ пресекли попытку ввоза армянских роз по поддельным документам

Поставщик попытался незаконно ввезти в Россию почти 40 тысяч армянских роз. Партия пересекла госграницу через Беларусь. Цветы хотели ввезти по поддельным документам, оповестили в пресс-службе Россельхознадзора. 39,2 тысячи роз задержаны в Смоленской области.
«В ходе досмотра грузового отсека были обнаружены цветы, на которые отсутствовали фитосанитарные и товаросопроводительные документы. На сохранившихся фрагментах маркировочных этикеток указано их армянское происхождение», — проинформировали в Россельхознадзоре.
Перевозивший партию цветов транспорт двигался в Москву из Минской области. Им управлял гражданин Беларуси. Груз был заявлен перевозчиком как безалкогольные тонизирующие напитки, отмечается в материале ведомства.
С 27 июля Россельхознадзор также ввел запрет на поставки молочных продуктов из Армении. Товары этой категории не будут ввозить на территорию РФ.