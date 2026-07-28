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В РФ пресекли попытку ввоза армянских роз по поддельным документам

Россельхознадзор задержал почти 40 тысяч армянских роз за незаконный ввоз.

Источник: Комсомольская правда

Поставщик попытался незаконно ввезти в Россию почти 40 тысяч армянских роз. Партия пересекла госграницу через Беларусь. Цветы хотели ввезти по поддельным документам, оповестили в пресс-службе Россельхознадзора. 39,2 тысячи роз задержаны в Смоленской области.

«В ходе досмотра грузового отсека были обнаружены цветы, на которые отсутствовали фитосанитарные и товаросопроводительные документы. На сохранившихся фрагментах маркировочных этикеток указано их армянское происхождение», — проинформировали в Россельхознадзоре.

Перевозивший партию цветов транспорт двигался в Москву из Минской области. Им управлял гражданин Беларуси. Груз был заявлен перевозчиком как безалкогольные тонизирующие напитки, отмечается в материале ведомства.

С 27 июля Россельхознадзор также ввел запрет на поставки молочных продуктов из Армении. Товары этой категории не будут ввозить на территорию РФ.

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