Жара до 40 градусов усугубляет катастрофу с лесными пожарами во Франции

Эта климатическая аномалия серьезно осложняет работу пожарных, которые уже несколько дней ведут борьбу с огнем. Особо тяжелая ситуация сохраняется в департаменте Жиронда, где крупный лесной пожар бушует с 22 июля. В результате разгула стихии, по данным на воскресенье, выгорело 42 тыс. га земель. Глава МВД Лоран Нуньес уточнил, что общая площадь, пройденная огнем по всей стране с начала пожароопасного сезона, достигла 115 тыс. га.