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Жара до 40 градусов усугубляет катастрофу с лесными пожарами во Франции

Франция готовится к новому испытанию: с 28 июля по всей стране ожидается очередная, уже четвертая по счету волна аномальной жары.

Франция готовится к новому испытанию: с 28 июля по всей стране ожидается очередная, уже четвертая по счету волна аномальной жары.

По данным национальной метеорологической службы «Метео-Франс», пик температур придется на 29 июля, когда на юго-западе столбики термометров могут подняться до отметки в 40 градусов Цельсия, сообщает Le Figaro.

Эта климатическая аномалия серьезно осложняет работу пожарных, которые уже несколько дней ведут борьбу с огнем. Особо тяжелая ситуация сохраняется в департаменте Жиронда, где крупный лесной пожар бушует с 22 июля. В результате разгула стихии, по данным на воскресенье, выгорело 42 тыс. га земель. Глава МВД Лоран Нуньес уточнил, что общая площадь, пройденная огнем по всей стране с начала пожароопасного сезона, достигла 115 тыс. га.

Масштаб бедствия привел к массовой эвакуации населения: из опасных зон в Жиронде вывезено 220 тыс. человек. Кроме того, ущерб нанесен более чем 13 тыс. предприятий. В ликвидации последствий задействованы колоссальные силы: более 2,5 тыс. пожарных, около 1,5 тыс. военнослужащих и 1,2 тыс. сотрудников сил безопасности. В ходе тушения пожаров пострадали 84 пожарных.

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