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Самолет дальнего обнаружения США зафиксировали в районе Персидского залива

Самолет Boeing E-3B Sentry ВВС США заметили над Персидским заливом.

Источник: Комсомольская правда

Американский боевой самолет Boeing E-3B Sentry обнаружили в районе Персидского залива. Ранее, 23 июля, борт подавал сигнал бедствия. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения движется по круговой траектории, пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

Самолет заметили в движении на высоте около 8,5 километра. Этот борт был принят на вооружение ВВС США в 1980 году. Он находится в эксплуатации 46 лет.

«Это тот самый борт, который в минувший четверг, 23 июля, подал аварийный сигнал, находясь в полете», — прокомментировали в авиадиспетчерских службах.

Агентство также оценило маршрут нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Бывший комик вечером 27 июля вылетел из Молдавии. Самолет совершил посадку на бывшей британской военной базе, оповестил источник в авиадиспетчерских кругах ЕС.

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