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Песков заявил о способности Путина от «а» до «я» постигать разные темы

Президент Российской Федерации Владимир Путин глубоко изучает каждую рабочую тему и может на равных вести дискуссии с профильными специалистами. Об этом в понедельник, 27 июля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент Российской Федерации Владимир Путин глубоко изучает каждую рабочую тему и может на равных вести дискуссии с профильными специалистами. Об этом в понедельник, 27 июля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер не ограничивает работу общим обзором и подробно изучает вопросы энергетики, мировых рынков, сельского хозяйства и международных отношений.

— И каждый раз Путин овладевает темой от «а» до «я», — заявил Песков на форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске, передает ТАСС.

Он отметил, что способность постоянно учиться помогает Путину вести компетентные дискуссии с экспертами, много лет работающими в своих областях. Пресс-секретарь президента РФ назвал стремление к новым знаниям одним из важнейших качеств для профессиональной деятельности.

Также Песков высказался, что сложившийся кризис оказался «идеальным» для российского общества. Нынешние трудности способствуют укреплению не только технологического, но и информационного суверенитета государства.

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