В Финляндии хотят ввести пошлину за жалобы на госорганы

Как пояснил глава надзорного ведомства, сейчас любой гражданин вправе пожаловаться в LVV на государственный орган, если считает его действия незаконными или неправомерными. Однако на практике всё чаще встречаются «серийные жалобщики», которые за пару лет подают до сотни обращений. При проверке подавляющее большинство таких претензий признаётся необоснованными, что требует значительных ресурсов и бюджетных средств.