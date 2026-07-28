В Финляндии хотят ввести пошлину за жалобы на госорганы

Подача жалоб на действия органов власти в Финляндии может перестать быть бесплатной. С инициативой ввести «небольшой регистрационный сбор» за такие обращения выступил генеральный директор Финского агентства по лицензированию и надзору (LVV) Марко Пуккинен в интервью медиахолдингу Uutissuomalainen.
Как пояснил глава надзорного ведомства, сейчас любой гражданин вправе пожаловаться в LVV на государственный орган, если считает его действия незаконными или неправомерными. Однако на практике всё чаще встречаются «серийные жалобщики», которые за пару лет подают до сотни обращений. При проверке подавляющее большинство таких претензий признаётся необоснованными, что требует значительных ресурсов и бюджетных средств.
По словам Пуккинена, в отдельных случаях подача жалобы используется как инструмент для намеренного препятствования работе госструктур. Он предложил ввести символическую плату за обращение — предположительно, речь идёт о нескольких десятках евро. Это, по его мнению, создаст барьер для злоупотреблений. Чиновник намерен вынести вопрос на общественное обсуждение, а в дальнейшем — на законодательный уровень.
Данные местных изданий, входящих в тот же медиахолдинг, указывают на устойчивый рост числа жалоб в последние годы, особенно в сфере здравоохранения и соцобеспечения. Эта динамика совпадает с сокращением финансирования данных отраслей.
Инициатива звучит на фоне общей бюджетной экономии в стране. В Финляндии уже закрываются аптеки, опустели сотни зданий из-за урезания социальных служб. Минфин прогнозирует, что будущему правительству, которое будет сформировано по итогам выборов 2027 года, неизбежно придётся корректировать объёмы государственных гарантий в социальной сфере из-за растущего госдолга. На этом фоне бесплатное обжалование действий властей долгое время считалось незыблемым элементом защиты прав граждан.
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