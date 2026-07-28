ФСБ задержала хабаровчанина, шпионившего на разведку Новой Зеландии

Житель Хабаровска (1971 года рождения) по собственной инициативе вышел на разведку Новой Зеландии. Он передавал кураторам данные о военном и военно-техническом сотрудничестве РФ со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. При обыске у задержанного нашли пачки долларов, в общей сложности как минимум 100 тысяч. Против мужчины возбудили уголовное дело о госизмене. Суд отправил его под стражу. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.