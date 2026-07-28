Житель Хабаровска (1971 года рождения) по собственной инициативе вышел на разведку Новой Зеландии. Он передавал кураторам данные о военном и военно-техническом сотрудничестве РФ со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. При обыске у задержанного нашли пачки долларов, в общей сложности как минимум 100 тысяч. Против мужчины возбудили уголовное дело о госизмене. Суд отправил его под стражу. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
ФСБ задержала хабаровчанина, шпионившего на разведку Новой Зеландии
Житель Хабаровска (1971 года рождения) по собственной инициативе вышел на разведку Новой Зеландии. Он передавал кураторам данные о военном и военно-техническом сотрудничестве РФ со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. При обыске у задержанного нашли пачки долларов, в общей сложности как минимум 100 тысяч. Против мужчины возбудили уголовное дело о госизмене. Суд отправил его под стражу. Ему грозит.