В ГД рассказали о новой схеме мошенничества: аферисты используют домовые чаты

Аферисты подбираются к профилям россиян на «Госуслугах» через поддельные домовые чаты. Об этом предупредил член думского комитета по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.
«Преступники берут за основу обыденную тему, где у любого человека минимальный уровень тревоги. Вам пишет вроде бы “представитель УК”, обращается по имени-отчеству, предлагает вступить в домовой чат — что тут может насторожить? Но как только вы передаете какой-либо код из СМС или переходите по предложенной ссылке, вы своими руками отдаете ключи от собственной жизни», — сказал Вольфсон ТАСС.
Эксперт предупредил, что опасность такого вида обмана в том, что он слишком быстро подбирается к повседневной жизни.
Тем временем мошенники на онлайн-площадках объявлений применяют новую тактику: после перевода денег они заявляют покупателю, что его карта заблокирована, и сами обвиняют его в обмане.
Ранее Роскачество предупредило о мести мошенников за попытки пошутить над ними.
Почему оставленная в банкомате карта может оказаться уловкой мошенников, читайте здесь на KP.RU.