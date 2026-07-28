В ГД рассказали о новой схеме мошенничества: аферисты используют домовые чаты

«Преступники берут за основу обыденную тему, где у любого человека минимальный уровень тревоги. Вам пишет вроде бы “представитель УК”, обращается по имени-отчеству, предлагает вступить в домовой чат — что тут может насторожить? Но как только вы передаете какой-либо код из СМС или переходите по предложенной ссылке, вы своими руками отдаете ключи от собственной жизни», — сказал Вольфсон ТАСС.