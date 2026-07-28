ЛДПР предложила обязать частные клиники бесплатно лечить по ОМС

«ЛДПР выходит с предложением дать регионам право привлекать частные клиники к работе по ОМС именно по тем направлениям и в тех объемах, которые нужны населению. Если медицинская организация получает финансирование из системы ОМС, она обязана бесплатно лечить пациентов без доплат и навязанных услуг. Это особенно важно для малых городов, где каждый работающий кабинет, аппарат и специалист могут сократить очередь и помочь человеку получить лечение рядом с домом», — сказал ТАСС Слуцкий.