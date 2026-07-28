Эксперт назвал «подводные камни» вкладов с большой доходностью

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Яркие обещания высоких банковских процентов — не более чем маркетинговый инструмент, рассчитанный на эмоции, а не на рациональный расчет. Как рассказал в беседе с агентством «Прайм» эксперт МГО «Опоры России» по финансово-правовой безопасности Сергей Елин, за большими цифрами всегда стоит жесткая цепочка условий, невыполнение которых сводит потенциальную выгоду к нулю.