Эксперт назвал «подводные камни» вкладов с большой доходностью

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Яркие обещания высоких банковских процентов — не более чем маркетинговый инструмент, рассчитанный на эмоции, а не на рациональный расчет. Как рассказал в беседе с агентством «Прайм» эксперт МГО «Опоры России» по финансово-правовой безопасности Сергей Елин, за большими цифрами всегда стоит жесткая цепочка условий, невыполнение которых сводит потенциальную выгоду к нулю.
Основной риск для неквалифицированных инвесторов, особенно пожилых граждан, — краткосрочность рекламируемых акций. Повышенный процент, как правило, действует лишь первые два-три месяца и распространяется только на новые средства из сторонних банков. При снижении минимального остатка на карте ставка автоматически падает до среднерыночных 14−15%, а сверхдоход исчезает.
Особую опасность представляют комбинированные предложения, где депозит сращивается со страховыми продуктами. Клиенту предлагают разделить сумму: часть на вклад, часть — в инвестиционное или накопительное страхование жизни. Эти компоненты уже не защищены системой страхования вкладов, их доходность зависит от рынка, а при досрочном расторжении клиент гарантированно теряет до 50% средств.
«Ваши накопления — это не просто цифры, это ваш личный капитал, который должен работать прозрачно и надежно, а не превращаться в инструмент для выполнения банковских планов продаж. Не верьте обещаниям на словах — просите письменный расчет и отказывайтесь от навязываемых продуктов», — резюмирует Сергей Елин.