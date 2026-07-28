На Ставрополье запустят новый маршрут для агротуристов

Программу дополнят природными достопримечательностями, среди которых гора Лягушка и солёные озёра с лечебной грязью. По словам Владимирова, сейчас на Ставрополье работает более 100 объектов агротуризма. За прошлый год их посетили около 320 тысяч человек.