Опасный хит TikTok: в детских игрушках-пельменях нашли бензол

В ходе проверки британский регулятор обнаружил, что на рынок попали контрафактные партии, в которых зафиксировано чрезмерное содержание бензола. Данное вещество, как отмечается в предупреждении, представляет собой серьезную опасность при проглатывании, вызывая тошноту и раздражение кожи и глаз. В долгосрочной перспективе токсин способен привести к снижению уровня лейкоцитов, повреждению ДНК, проблемам с сердцем и легкими, а также к судорогам и развитию лейкемии.