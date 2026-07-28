Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опасный хит TikTok: в детских игрушках-пельменях нашли бензол

Популярные в TikTok игрушки-антистресс в виде пельменей могут нести угрозу здоровью, предупреждает британское Управление по безопасности и стандартам продукции.

Популярные в TikTok игрушки-антистресс в виде пельменей могут нести угрозу здоровью, предупреждает британское Управление по безопасности и стандартам продукции. Как сообщает Metro, в стране выявлены поддельные версии этих сквишей, содержащие опасные химические компоненты.

Речь идет об игрушках «Squeezy», которые продаются в пластиковых лотках, стилизованных под бамбуковые корзины для приготовления пищи. За последний год они приобрели широкую популярность у детей благодаря эффекту неожиданности: покупатель не знает заранее, какого цвета пельмень окажется внутри. Это превратило их в желанный коллекционный объект.

В ходе проверки британский регулятор обнаружил, что на рынок попали контрафактные партии, в которых зафиксировано чрезмерное содержание бензола. Данное вещество, как отмечается в предупреждении, представляет собой серьезную опасность при проглатывании, вызывая тошноту и раздражение кожи и глаз. В долгосрочной перспективе токсин способен привести к снижению уровня лейкоцитов, повреждению ДНК, проблемам с сердцем и легкими, а также к судорогам и развитию лейкемии.

В связи с этим власти рекомендуют родителям внимательно проверять игрушки перед покупкой. Признаками потенциально опасного изделия служат резкий химический запах и отсутствие маркировки с указаниями по технике безопасности. Владельцам таких сквишей настоятельно советуют хранить их в местах, недоступных для детей.

Ранее мы писали: В Финляндии хотят ввести пошлину за жалобы на госорганы.

Читайте также: Жара до 40 градусов усугубляет катастрофу с лесными пожарами во Франции.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше