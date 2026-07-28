Опасный хит TikTok: в детских игрушках-пельменях нашли бензол

Популярные в TikTok игрушки-антистресс в виде пельменей могут нести угрозу здоровью, предупреждает британское Управление по безопасности и стандартам продукции. Как сообщает Metro, в стране выявлены поддельные версии этих сквишей, содержащие опасные химические компоненты.
Речь идет об игрушках «Squeezy», которые продаются в пластиковых лотках, стилизованных под бамбуковые корзины для приготовления пищи. За последний год они приобрели широкую популярность у детей благодаря эффекту неожиданности: покупатель не знает заранее, какого цвета пельмень окажется внутри. Это превратило их в желанный коллекционный объект.
В ходе проверки британский регулятор обнаружил, что на рынок попали контрафактные партии, в которых зафиксировано чрезмерное содержание бензола. Данное вещество, как отмечается в предупреждении, представляет собой серьезную опасность при проглатывании, вызывая тошноту и раздражение кожи и глаз. В долгосрочной перспективе токсин способен привести к снижению уровня лейкоцитов, повреждению ДНК, проблемам с сердцем и легкими, а также к судорогам и развитию лейкемии.
В связи с этим власти рекомендуют родителям внимательно проверять игрушки перед покупкой. Признаками потенциально опасного изделия служат резкий химический запах и отсутствие маркировки с указаниями по технике безопасности. Владельцам таких сквишей настоятельно советуют хранить их в местах, недоступных для детей.
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