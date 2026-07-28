Писавшего о коррупции среди правоохранителей журналиста задержали в Киеве

Полицейские задержали в Киеве журналиста издания Hromadske Евгения Шульгата, который пишет, в том числе, о коррупции среди представителей правоохранительных органов.
Сотрудники полиции остановили такси, в котором ехал журналист, и надели на него наручники. Они пояснили, что основанием для задержания якобы стало нарушение им правил воинского учета. По словам Шульгата, правоохранители применили к нему физическую силу.
— Каким образом полицейские могли знать о нарушении правил воинского учета пассажиром такси, непонятно. При этом документы водителя их не интересовали. Это дает основания предполагать, что задержание было целенаправленным, — заявила руководительница редакции расследований Hromadske Ярослава Вольвач.
В издании напомнили, что еще в 2024 году Шульгату пытались вручить повестку после его разоблачения в наличии элитного имущества у руководителя департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Ильи Витюка, передает ТАСС.
Позже агентство сообщило, что журналиста отпустили из территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и вручили повестку на прохождение военно-врачебной комиссии.
Ранее в Киеве сотрудник ТЦК вместе с двумя полицейскими мобилизовал мужчину прямо в вестибюле метро.