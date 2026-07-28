Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Писавшего о коррупции среди правоохранителей журналиста задержали в Киеве

Полицейские задержали в Киеве журналиста издания Hromadske Евгения Шульгата, который пишет, в том числе, о коррупции среди представителей правоохранительных органов.

Полицейские задержали в Киеве журналиста издания Hromadske Евгения Шульгата, который пишет, в том числе, о коррупции среди представителей правоохранительных органов.

Сотрудники полиции остановили такси, в котором ехал журналист, и надели на него наручники. Они пояснили, что основанием для задержания якобы стало нарушение им правил воинского учета. По словам Шульгата, правоохранители применили к нему физическую силу.

— Каким образом полицейские могли знать о нарушении правил воинского учета пассажиром такси, непонятно. При этом документы водителя их не интересовали. Это дает основания предполагать, что задержание было целенаправленным, — заявила руководительница редакции расследований Hromadske Ярослава Вольвач.

В издании напомнили, что еще в 2024 году Шульгату пытались вручить повестку после его разоблачения в наличии элитного имущества у руководителя департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Ильи Витюка, передает ТАСС.

Позже агентство сообщило, что журналиста отпустили из территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и вручили повестку на прохождение военно-врачебной комиссии.

Ранее в Киеве сотрудник ТЦК вместе с двумя полицейскими мобилизовал мужчину прямо в вестибюле метро.