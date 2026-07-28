На Ставрополье построят плодохранилище на 30 тысяч тонн

Владимиров отметил, что регион готов увеличивать свою долю на российском рынке. Несмотря на неблагоприятную погоду в 2026 году, власти ожидают хороший урожай яблок и груш. По словам губернатора, ставропольское садоводство заметно укрепилось после ухода с российского рынка части европейской продукции.