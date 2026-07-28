Прокуратура хочет ужесточить меру пресечения для Лерчек: вот какой поступок блогера возмутил обвинителей

«Согласно сведениям из информационной системы МВД России, установлено, что на анкетные данные подсудимой Чекалиной В. В. приобретены билеты на железнодорожный транспорт 07.05.2026 из г. Москва в г. Санкт-Петербург и 10.05.2026 из г. Санкт-Петербург в г. Москву», — цитирует агентство предоставленный прокуратурой документ.