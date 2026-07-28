Прокуратура хочет ужесточить меру пресечения для Лерчек: вот какой поступок блогера возмутил обвинителей

Сторона обвинения просит ужесточить меру пресечения блогеру Валерии Чекалиной, известной также как Лерчек. Поводом стало то, что Лерчек приобрела билеты в Санкт-Петербург, информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы. Сторона обвинения просит вернуть Чекалину под домашний арест.
Накануне медики представили прокуратуре данные, что Чекалина по состоянию здоровья может участвовать в заседаниях суда, если будет соблюдать рекомендации врачей, сказано в публикации. Также прокуратура указывает, что «Чекалина допустила нарушение установленных обязанностей».
«Согласно сведениям из информационной системы МВД России, установлено, что на анкетные данные подсудимой Чекалиной В. В. приобретены билеты на железнодорожный транспорт 07.05.2026 из г. Москва в г. Санкт-Петербург и 10.05.2026 из г. Санкт-Петербург в г. Москву», — цитирует агентство предоставленный прокуратурой документ.
Ранее сообщалось, что блогер Валерия Чекалина (Лерчек), в отношении которой идёт судебное производство, намеревалась выехать за пределы РФ. Речь идёт о поездке в Сербию для лечения онкологического заболевания.
Напомним, что судебный процесс по делу Чекалиной возобновится 30 июля.